37ª Feira de Livros do Sesc AM homenageia 100 anos do Modernismo Brasileiro

A Feira de Livros do Sesc Amazonas já faz parte do calendário cultural da cidade

Manaus (AM)- Sob a curadoria do poeta amazonense Tenório Telles, a tradicional Feira de Livros do Sesc Amazonas, que será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, irá homenagear os 100 anos do Modernismo Brasileiro.



O movimento modernista no Brasil se consolidou a partir de 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, liderada por artistas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti del Picchia e Tarsila do Amaral. O evento é considerado um marco artístico-cultural que desencadeou significativas mudanças na arte, na literatura, na música, na arquitetura e na sociedade brasileira do século XX.

“A Semana de Arte Moderna completa 100 anos: uma história que mudou a cultura brasileira e a nossa maneira de ver o país. Foi um dos eventos mais significativos da história cultural do Brasil e um marco no processo de renovação das artes e do pensamento brasileiro. Depois de 22 o país não foi mais mesmo”, explica o escritor Tenório Telles.

Autor de uma das obras mais importantes da literatura brasileira, o romance modernista ‘Macunaíma’, Mário de Andrade esteve em Manaus junto aos poetas, prosadores, e isso repercute até hoje na literatura amazonense, conforme explica o poeta Tenório Telles.



“O Amazonas deu ao Brasil autores identificados com a estética modernista, como Luiz Bacellar, Thiago de Mello, Alencar e Silva, Álvaro Maia, Violeta Branca e tantos outros. A Feira do Livro do Sesc, ao celebrar a Semana e seus autores, presta um importante tributo à memória cultural de nosso país”, destacou.

Feira de Livros

Em sua 37ª edição, a Feira de Livros do Sesc Amazonas já faz parte do calendário cultural da cidade, reunindo as principais editoras e livrarias do Amazonas e promovendo o encontro de leitores com autores regionais e nacionais. Neste ano, a extensa programação multicultural conta com palestras, oficinas, mesas temáticas e o tradicional Café Literário, onde são realizados lançamentos de livros, palestras e sessão de autógrafos.

Credenciamento Aberto

Professores e gestores de escolas públicas e privadas de Manaus já podem realizar o credenciamento gratuito para visitação guiada à 37a Feira de Livros do Sesc Amazonas. O agendamento das turmas de alunos deve ser realizado pelo e-mail: [email protected] . O credenciamento ficará disponível durante todo o mês de agosto com prazo de encerramento no dia 2 de setembro.

Cuca Sesc Festival

A maior feira literária do estado também contempla os amantes da cultura geek com a realização simultânea do Cuca Sesc Festival, no mesmo espaço. A programação reúne desfile de cosplay, campeonato de k-pop, just dance, diversos jogos eletrônicos e de tabuleiro disponíveis para toda a família, e produtos criativos com temática de jogos, personagens, filmes e desenhos, comercializados por microempreendedores locais.

Toda a programação é gratuita e estará aberta ao público, das 08h30 às 21h, de 11 a 15 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, n. 5001, bairro Flores. Mais informações sobre o evento estarão disponíveis no site: www.sesc-am.com.br e nas redes oficiais do Sesc AM (@sescamazonas).

