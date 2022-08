Morre atriz Anne Heche após acidente nos EUA

Morreu nesta sexta-feira, aos 53 anos, a atriz americana Anne Heche. As informações são do jornal britâmico britânico The Guardian.

Anne estava em coma desde a última sexta-feira (5), quando sofreu um acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia. A atriz sofreu queimaduras e uma lesão no pulmão após colidir contra uma casa no bairro Mar Vista, causando um incêndio. Ela estava em estado grave no hospital, respirando por aparelhos.

Biografia

Caçula de cinco filhos, Anne nasceu em 25 de maio de 1969, em Aurora, Ohio. Sua família passou por dificuldades financeiras durante sua infância, mudando-se várias vezes de casa e chegando a se instalar em uma comunidade Amish. Quando ela tinha 12 anos, sua família se mudou para Nova Jersey, onde começou a trabalhar para ajudar nas despesas da casa.

Ao lançar a autobiografia “Call me crazy” (“Me chame de louca”), em 2001, Anne revelou em entrevistas que foi violentada sistematicamente pelo pai na infância.

Sua primeira produção grande em Hollywood foi “As aventuras de Huck Finn”, adaptação da Disney da obra de Mark Twain. O primeiro papel de destaque vem com a comédia independente “Amigas curtindo adoidado”, de 1996.

Em 1997, Anne contracena com Johnny Depp e Al Pacino no cult “Donnie Brasco”. No ano seguinte, ganha sua primeira protagonista em “Seis dias, sete noites”, comédia romântica em que forma um casal com Harrison Ford.

Em 1999, participa da polêmica refilmagem de Gus Van Sant para o clássico de Alfred Hitchcock “Psicose”, na qual interpreta Marion Crane, vivida por Janet Leigh no original.

Em 1997, Anne assumiu o relacionamento com a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres, com quem ficou até o ano 2000. Em 2001, ela se casou com o câmera Coleman Laffoon, com quem teve um filho, Homer Heche Laffoon, em 2002. O casal separou-se em 2007, quando Anne foi morar com o ator James Tupper, com quem contracenou na série “Men in trees”. Os dois tiveram um filho, Atlas Heche Tupper, nascido em março de 2009.

Autoridades disseram que Anne teria feito uso de drogas antes do acidente.

A apresentadora Ellen DeGeneres, com quem Anne teve um relacionamento, usou as redes sociais para lamentar a morte da atriz. Em 1999, a atriz anunciou o desejo de se casar com Ellen, mas o romance acabou no ano seguinte.

“Este á um dia triste. Enviando todo meu amor para os filhos, familiares e amigos de Anne”, escreveu Ellen em uma breve publicação no Instagram.

