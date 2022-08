Jôci Carvalho e Geniais band apresentam Celebraê no Largo São Sebastião

Jôci Carvalho promete um show dedicado à família e valores cristãos durante o “Celebraê”. Acompanhada dos músicos da Geniais Band: Dell Moura na bateria, Leonardo Oliveira na Guitarra / backing vocal, Klebinho Bass no Contrabaixo e Thyago nos teclados, ela comanda o evento neste domingo (14), a partir das 17h, gratuito, no Largo São Sebastião.

Celebraê traz mensagens de fé, amor e esperança em ritmo de pop, xote, sertanejo e samba-reggae. Jôci Carvalho traz uma proposta de show animado para todos os presentes e afirma que apesar do show trazer temática cristã não será religioso e sim muito interativo e participativo para surpreender o público.

Sobre Jôci Carvalho

Com 20 anos de carreira, Jôci Carvalho já participou de diversos festivais e shows pelo Amazonas cantando de MPB a canções internacionais. Tudo isso somado aos 10 anos de baile com a Banda Hot Wish.

O maior destaque se deu entre 2016 a 2019 com projeto de sertanejo universitário, quando a artista ficou mais conhecida nas casas de shows e festejos do Estado do Amazonas.

Com 5 Cds gravados, 1 DVD, mesmo com agenda lotada, ela decidiu abrir mão do brilho deste mundo para atender ao chamado de Deus. Em março de 2019 encerrou sua carreira na música secular, dando início a carreira gospel.

No mesmo ano foi convidada para participar do evento Marcha pra Jesus 2019. Participou com a Banda Moriah em eventos de igrejas locais.

Nas plataformas digitais a música “Maranata, Ele vem” aponta excelentes acessos e em breve anunciará o novo single intitulado Minha oferta.

Jôci além de cantora é CEO do Grupo Pactum e gestora cultural trazendo em seu currículo projetos culturais bem sucedidos, os mais recentes: Laboratório Musical, Live Som de Adoradores, Circuito Louvarei entre outros.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

