Em Manaus, ponte do conjunto Petros será interditada para manutenção nesta terça-feira (16)

Manaus (AM) – A partir desta terça-feira (16), a ponte que liga o conjunto Tiradentes ao conjunto Petros, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, será interditada pela Prefeitura de Manaus para reforma e os motoristas que trafegam no local devem buscar caminhos alternativos para chegar a seus destinos.

A ponte, situada na rua Leopoldo Miguel, é usada tanto pelos moradores dos conjuntos quanto por motoristas que desviam das avenidas Governador José Lindoso e Cosme Ferreira.

O supervisor da área Leste do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Deive da Silva Moura, explicou as opções de tráfego. “Todos que utilizam esta área devem desviar na altura da academia Live, na entrada do conjunto Tiradentes, e evitar vir até este local. Quem utiliza o conjunto Petros em direção ao Tiradentes, pode desviar pela avenida das Torres (José Lindoso) ou Cosme Ferreira, todas são opções. As linhas de ônibus também serão desviadas e orientaremos os condutores quanto à interdição e opções de desvios”, explicou.

Transporte

Três linhas de ônibus serão alteradas por causa das obras na ponte do conjunto Petros. Os usuários das linhas 073, 461 e 519 devem ficar atentos às mudanças de itinerários durante as obras de drenagem no local.

No sentido Centro, as linhas 073 e 461 seguem normalmente até a rua Waldemar Jardim Maués, então irão entrar nas ruas Monteiro Lobato e Constelação de Gêmeos até a avenida Cosme Ferreira, a partir de onde seguem itinerário normal.

No retorno ao bairro, as linhas 073 e 461 seguem normalmente até a avenida Cosme Ferreira, então seguirão pelas ruas Constelação de Gêmeos, Raimundo Borges e Waldemar Jardim Maués, e itinerário normal a partir deste ponto.

Quanto à linha 519, no sentido Centro-bairro e bairro-Centro, esta seguirá normal até a avenida Cosme Ferreira, então segue pela avenida das Flores, rua das Angélicas, rua das Margaridas, avenida das Flores, avenida Cosme Ferreira e itinerário normal.

*Com informações da assessoria

