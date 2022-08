Dia da Família Maçônica é comemorado em sessão especial na ALEAM

Manaus (AM) – Em sessão que celebra o reconhecimento aos relevantes trabalhos filantrópicos prestados pelos Maçons ao Estado, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou homenagem para fraternidade centenária que ajudou a construir de forma positiva a história do Estado, comemorando o ‘Dia da Família Maçônica’, nesta sexta-feira (19), no plenário Ruy Araújo.

A propositura da homenagem foi feita pelo deputado estadual delegado Péricles (PL), aprovada pelo presidente da casa, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil).

“Queremos mostrar o que se busca a maçonaria: o ajudar o próximo, o bem-estar da sociedade. É reconhecer este trabalho e a importância da família maçônica”, enfatizou o parlamentar.

Em relação as diferentes ordens que compõe a maçonaria, Péricles deixou seu recado de respeito e admiração por todos os irmãos maçons.

“Queremos em uma lei homenagear todos, incluiremos, ainda, a Grande Oriente do Brasil que é uma potência, a Confederação Maçônica do Brasil no Amazonas. Este é um dia especial para todos nós, maçons e desejamos um tríplice e fraternal abraço a todos”, finalizou.

O deputado estadual, delegado Péricles, prestou homenagem à todos os maçons do Estado/Foto: Carlos Araújo

Durante a solenidade, o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Amazonas – Glomam, Marcelo Peixoto, agradeceu as homenagens a todos que pertencem a fraternidade no Amazonas e explicou a importância do papel da família maçônica aos membros da ordem.

“Ela nos apoia muito em todas as funções, em todas as ordens que temos a família está participando. O maçom não entra na maçonaria se a mulher não deixar. Então, a importância da mulher e da família e sei o cargo que ocupo como Grão-Mestre, que é preciso viajar, ir para o interior, temos vinte e nove lojas no interior do Estado e vamos representar a Grande Loja fora do Amazonas e do Brasil. Imagine se minha família não entendesse isso. Então, a família nos ajuda a fazer essa obra filantrópica que a Maçonaria leva à frente”, explicou.

O Grão-Mestre também ressaltou que, um dos frutos dos trabalhos desenvolvidos pela ordem com a colaboração essencial da família maçônica, foi a arrecadação de alimentos durante a pandemia de Covid-19, que ajudou inúmeras pessoas no Amazonas.

“Nós conseguimos arrecadas 145 toneladas de alimentos entre janeiro e fevereiro de 2021. Distribuímos à famílias carentes, fomos aos hospitais, levamos comida, também, fora o rancho, kit de higiene, conseguimos oxigênio com outros estados do Brasil, através de Maçons, e doações diversas em que atendemos cada um que estava necessitado. Ajudamos bastante gente, temos certeza”, relatou Marcelo Peixoto.

O Sereníssimo Grão-Mestre, Marcelo Peixoto, agradeceu o reconhecimento às famílias maçônicas e destacou as atividades filantrópicas da maçonaria no AM/ Foto: Marcos Holanda

Crescimento

O Sereníssimo Grão-Mestre também agradeceu o apoio dado por todos os membros da ordem a atual administração da Grande Loja Maçônica e destacou o papel fundamental da participação de todos.

“Este dia é para vocês. A família maçônica tem que ser homenageada, reconhecida. Temos mais três anos de administração e vocês são, sem dúvida nenhuma, peça fundamental para que a Grande Loja cresça cada vez mais”, afirmou.

Ainda no plenário, placas comemorativas foram recebidas por membros da ordem, pelo destaque nos trabalhos filantrópicos. Também presente às homenagens, o Eminente Grão-Mestre Adjunto da Glomam, Tufi Salim Jorge Filho, destacou o papel que a homenagem passa a exercer de forma positiva às famílias maçônicas.

“É uma honra saber que a família será homenageada todos os anos. A Maçonaria esteve presente em importantes momentos da história do Brasil, trazendo a melhoria de toda a sociedade. Salientamos, ainda, a importância de duas emendas que o deputado estadual, delegado Péricles, encaminhou para que a Fundação Glomam, melhorar, substancialmente a qualidade de ensino para que o jovem possa ingressar na universidade”, finalizou.

Importantes nomes da Maçonaria no Amazonas foram homenageados / Foto: Carlos Araújo

Projeto

Com a proposta do deputado delegado Péricles, a família maçônica tem o seu reconhecimento garantido com a participação da Grande Loja Maçônica do Amazonas – GLOMAM, a Ordem DeMolay, a Ordem da Estrela do Oriente, a Ordem Internacional das Filhas de Jó e os Bodes do Asfalto. A projeto de Lei foi proposto em maio deste ano. Uma vitória para maçons de todo Estado.

Foto: Carlos Araújo/Em Tempo

Acompanhe as lives sobre a homenagem com o repórter Carlos Araújo:

Leia mais:

Loja Maçônica de Manaus celebra tradição, valores e contribuições à sociedade

Loja Maçônica Esperança e Porvir Nº 1 promove sessão em homenagem ao Dia das Mães

Grande Loja Maçônica do AM promove feijoada em comemoração aos 150 anos