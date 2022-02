Decreto do Governo autoriza 30% de público nos estádios de futebol

Manaus (AM) – O público vai poder voltar aos estádios de futebol. Isso é o que diz o novo decreto do Governo do Estado, fundamentado na redução de casos de Covid-19. Nesta segunda-feira (21), o governador Wilson Lima assinou o documento que autoriza 30% da capacidade de público em estádios de futebol no Amazonas. A flexibilização valerá para jogos de competições oficiais, que até então ocorriam sem a presença de torcedores.

A autorização foi anunciada durante evento sobre as ações que o Governo do Estado adotará, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para ampliar a utilização de gás natural por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

O decreto autoriza a ocupação restrita a 30% da capacidade nos estádios de futebol, a fim de evitar aglomerações. A permissão passará a valer após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, salienta que a flexibilização não significa abandono dos protocolos de prevenção à Covid-19. “Quem for participar do evento precisa estar ciente da manutenção das boas práticas de prevenção como uso de máscara, distanciamento e a sua vacinação em dia”, destacou Tatyana.

Jogos

A liberação de público para assistir aos jogos permitirá que os torcedores acompanhem partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Amazonense de Futebol, previstos para essa semana, em três estádios administrados pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Pela Copa do Brasil, Manaus FC e São Raimundo se enfrentarão nesta quinta-feira (24), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Pelo Campeonato Amazonense, três partidas acontecerão no sábado (26), pela 9ª rodada: Nacional e Fast, na Arena da Amazônia; Clipper e Princesa, no estádio Ismael Benigno; e Manauara e Operário, no estádio Carlos Zamith. Todos os jogos estão marcados para as 15h30. Ao todo, 12 times amazonenses disputam a competição, que vai até o dia 2 de abril.

Edição: Leonardo Sena

