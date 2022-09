Vídeo: cachorro invade palco do Rock in Rio e é ovacionado pelo público

Um cachorro foi ovacionado pelo público do Rock in Rio ao invadir um dos palcos do festival de música na tarde deste domingo (4).

Identificado como um vira-lata caramelo pelos internautas, o animal não precisou arrasar nos vocais, contratar dançarinos ou fazer uso de efeitos especiais para conquistar a exigente plateia do evento.

“Merece todos os aplausos”, comentou um usuário do Twitter. “Melhor show de todos”, disse outro. “O vira-lata caramelo é mesmo um ícone brasileiro”, divertiu-se um terceiro.

Assista ao vídeo:

Amazonenses no Rock In Rio

O festival Rock In Rio 2022 reúne pessoas de todos os ugares do Brasil e do mundo nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Com o conceito de “Fábrica dos Sonhos”, o palco Supernova, forma um line-up com artistas nacionais em ascensão e também atrações já consolidadas. Dentre as novas apostas do pop nacional, estão dois amazonenses que sobem aos palcos e prometem revolucionar o cenário musical.

O cantor, compositor e produtor musical amazonense Geovanne Aranha, de 24 anos, conhecido como Number Teddie, foi anunciado como uma das atrações do palco Supernova. O artista divide o palco com atrações como Supercombo, Scatolove, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e outros.

A sensação de “frio na barriga” e “borboletas no estômago” por se apresentar pela primeira vez no palco do Rock In Rio também é sentida pelo músico e produtor musical Felipe de Mello, mais conhecido como Fepa. Guitarrista da banda O Grilo, o manauara de 24 anos descreveu a ideia de tocar no Rock In Rio como algo “bizarro” e destaca ainda estar em êxtase desde quando recebeu a notícia de que se apresentaria no dia 8 de setembro palco Supernova.

