Palestra sobre tendência digital oferta 100 vagas gratuitas em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta sexta-feira (9) cem vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”.

A palestra “Perfil profissional na nova tendência digital” será ministrada pelo advogado José Marcos Pereira, na segunda-feira (12), das 14h às 15h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) e realizar a inscrição nesta sexta-feira, a partir das 10h.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“A palestra da semana vai abordar as transformações e o impacto que essa nova tendência digital tem causado no âmbito profissional. É voltada aos estudantes e profissionais que desejam se atualizar e se destacar no mercado de trabalho”, convidou o assessor técnico do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Palestrante

José Marcos Pereira Nazaré é formado em Análise de Sistemas e Direito e pós-graduado em Direito Processual do Trabalho e Processo Civil.

Atualmente, atua como analista comportamental, especialista em treinamento de equipes comerciais corporativas e gerente comercial do Instituto Mix de Profissões e Uninorte EAD Polo Flores Manaus.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

