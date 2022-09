Obras no ‘Caródromo’ de Caapiranga modernizam palco do Festival do Cará

Caapiranga (AM) – Palco do tradicional Festival dos Carás, em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), o Centro Cultural Caródromo está sendo reformado pela primeira vez desde a sua inauguração, há mais de uma década.

Resultado de parceria entre Governo do Estado e a Prefeitura, as obras que vão modernizar o espaço cultural alcançaram 20%, na última semana.

Terra dos carás

Conhecida como a “Terra dos Carás”, Caapiranga lidera a produção do tubérculo no Amazonas. A produção anual gira em torno de quatro toneladas, por ano.

A cultura da terra inspirou o festival artístico, criado em 2006, e no qual disputam e festejam o “Cará Branco” e “Cará Roxo”, o atual campeão.

As obras no Centro Cultural vão modernizar o piso, paredes, instalações elétricas, cobertura, instalação de combate a incêndio, entrou outras coisas.

Os recursos foram repassados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

Fiscal da Seinfra, o engenheiro Fernando dos Reis Aragão disse que o projeto tem como proposta uma nova apresentação arquitetônica.

“Este projeto de revitalização contribuirá de forma positiva para o desenvolvimento do município, valorizando a preservação da história e dos patrimônios públicos municipais, movimentando a economia e a geração de emprego”.

Além do festival, o centro cultural também recebe shows e eventos tradicionais, como o réveillon oficial e a festa de aniversário da cidade.

As obras de revitalização começaram em junho deste ano e a previsão é que o trabalho seja finalizado em fevereiro de 2023.

Festival do Carás

Com o objetivo de divulgar o município como maior exportador de Cará do estado, em 2006, foi criado o Festival dos Carás, um dos maiores eventos culturais do município de Caapiranga.

O Festival tem a finalidade de destacar a agricultura, economia e cultura das comunidades locais.

O festival envolve duas agremiações, que apresentam um espetáculo que também destaque aspectos do folclore amazônico.

O Grupo Recreativo e Folclórico Cará Roxo Império de Yam e o Grêmio Recreativo Cará Branco Carawaça.

Durante o evento, é disputado entre as agremiações os itens individuais de musa carandeira, porta estandarte, deusa da colheita e o título mais esperado, rei e rainha.

Este ano, o Cará Roxo tornou-se tetra campeão consecutivo e no geral hexa. Já o Cará Branco venceu o festival por duas edições.

Chefe de departamento de turismo da Prefeitura de Caapiranga, Orizângela Reis, exaltou o festival e a sua importância para a divulgação da cidade.

“Pensando em algo que pudesse divulgar mais as safras recordes do cará, que pudessem dar retorno aos nossos agricultores, tivemos a ideia de criar as danças e, dessa forma, surgiu o evento. É de suma importância uma vez que movimenta a economia em vários segmentos como comércio, hotéis, restaurantes e embarcações”, disse Reis, que é ex-dirigente do Cará Roxo.

