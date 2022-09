Barcelos, um paraíso de praias para curtir o calor do Amazonas

Barcelos (AM) – O verão amazonense está no auge, e as temperaturas seguem subindo. Para refrescar e amenizar o calor, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) apresenta o município de Barcelos como destino perfeito para quem adora colocar o pé na areia e curtir um banho de rio gelado.

O município fica a 399 quilômetros de Manaus, situado à margem direita no Médio Rio Negro, e é um prato cheio para os viajantes.

Conhecido como a capital internacional da pesca esportiva, Barcelos conta com natureza exuberante e praias singulares.

Confira os atrativos turísticos imperdíveis para quem deseja conhecer a localidade:

Praia Grande

A praia mais famosa e visitada da cidade fica em frente à sede do município, e o acesso é via táxi fluvial. O trajeto leva menos de 3 minutos e custa cerca de R$ 5 por pessoa (R$ 10, ida e volta).

Devido à proximidade e à grande extensão de areia, a Praia Grande é palco de eventos como o Réveillon da Praia Grande e o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, com atrações musicais e muita animação.

A entrada é gratuita, e o local possui quiosques e barracas para atender aos banhistas com serviços de bar e restaurante que servem os deliciosos peixes da culinária local.

Arquipélago de Mariuá

O Arquipélago de Mariuá possui o título de maior arquipélago fluvial do mundo e conta com mais de 1.600 ilhas que formam dezenas de lagos, igarapés e florestas inundadas e, claro, muitas praias paradisíacas com areias branquinhas que contrastam com as misteriosas águas do rio Negro.

O arquipélago foi identificado por um satélite da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), nos anos 1990, e desde então passou a ficar na rota dos turistas apaixonados por natureza.

História

Além de tudo isso, o município de Barcelos tem história, foi primeira capital do estado do Amazonas, até 1758, quando então a capital foi transferida para Manaus. É o maior município em área do Amazonas, com 122.476 km², mas com população de apenas 24.567 habitantes. Barcelos está cercado de água por todos os lados, o que lhe confere belezas ímpares.

Devido à sua dimensão territorial, caso Barcelos fosse um estado do Brasil seria maior que vários estados, como Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio de Janeiro, entre outros.

Mas o grande destaque de Barcelos é a natureza que o cerca, ainda em bom estado de preservação.

Em seu território estão o Parque Nacional do Jaú, o Parque Estadual da Serra do Aracá, a Resex do Rio Unini, a RDS Amanã e boa parte do Arquipélago de Mariuá.

Graças à grande quantidade de água na região, a vegetação de Barcelos deleita os olhos com suas lindas orquídeas e bromélias

Como chegar

O acesso a Barcelos é feito via aérea, com voos comerciais que saem de Manaus às terças, quintas e sábados. Por via fluvial, os dias de saída dos barcos variam e precisam ser consultados diretamente no ato da compra, que pode ser realizada no Porto de Manaus, no Centro da capital.

