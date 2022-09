Roger Moreira pede para garota de 11 anos estuprada “parar de meter”

Um tuíte do cantor Roger Moreira, recriminando uma menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada, gerou reação nas redes sociais. O vocalista da banda Ultraje a Rigor, publicou na última quinta-feira (15) insinuando que a garota, que sofreu violência no Piauí, poderia ter evitado o episódio.

“Agora vê se para de meter. Ou pelo menos usa camisinha, po**!”, escreveu, comentando link com reportagem sobre o assunto, cujo título é “Menina de 11 anos entra em desespero ao descobrir 2ª gravidez: ‘Tia, e agora?'”.

A garota sofreu o abuso em Teresina. Foi a segunda vez que ela engravidou após estupro, mesmo estando sob cuidados de um abrigo na cidade. A menor teve o direito ao aborto negado durante a primeira gestação, também fruto de violência sexual. Após o post, Roger foi alvo de duras críticas nas redes sociais.

"Agora vê se para de meter, ou pelo menos use camisinha porra!" Frase do bolsonarista decadente Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, culpando a menina, vítima de estupro pela segunda vez. Nem vou dizer o que esse filho da puta desalmado merece… pic.twitter.com/BaL9X4wsY0

É difícil não sentir ódio nesse País. Acabo de me deparar com a publicação criminosa do Roger Moreira dizendo que a menina de 11 anos que foi estuprada 2 vezes e se viu grávida 'pare de meter' ou 'use camisinha'. É de faltar o ar. Esse povo precisa voltar pro seu esgoto de origem