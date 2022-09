Idoso de 61 anos morre após colisão entre motocicleta e carro em Iranduba

A filha do idoso registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros

Iranduba (AM) – Um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro, deixou uma vítima fatal na madrugada deste domingo (18). A vítima, identificada como Francisco Leinaldo Feitoza, de 61 anos, morreu quando sua motocicleta colidiu com o outro veículo, na rua Carlos Braga, bairro Centro, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Segundo a filha do idoso, que registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o pai chegou a ser socorrido e levado ainda com vida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, porém, não resistiu aos ferimentos e ao impacto do acidente, vindo a óbito.

Até o fechamento desta matéria não houve informações sobre o outro condutor do veículo envolvido no acidente fatal.

Maiores informações do caso serão esclarecidas de acordo com as investigações da polícia civil.