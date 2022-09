Criança negra é chamada de cocô e pergunta à mãe se um dia vai ficar branco; vídeo

Um menino negro de apenas 5 anos apareceu chorando e lamentou uma situação de racismo sofrida por ele por colegas de uma escola estadual de SP, que o chamaram de “cocô” por causa da cor de sua pele.

Em vídeo postado pela mãe da criança, a estilista Claudete Alphonsus, e publicado nas redes sociais, o pequeno questiona: “Mamãe, um dia eu vou ficar branco?”.

“Mamãe, eu não sou lindo. Eu sou um cocô, um chocolate”, disse o pequeno à mãe, chorando. Para tentar acalmar o filho, Claudete disse que ele era lindo e que não havia problema em ser negro.

Nos vídeos, a mãe da criança disse que vai à escola para conversar com as professoras e escreveu que não suporta mais sentir essa dor, se referindo ao ocorrido com o filho. “Ele não sabe se defender. As crianças não sabem que está errado. Mas os pais sabem, as professoras sabem. E isso não pode se tornar rotina”, acrescentou a estilista.

Por fim, Claudene disse que a ferida que abriram nela está difícil de cicatrizar. “Cuidem da saúde mental de suas crianças, sejam elas brancas ou marrons iguais às minhas”, publicou a mulher.

*Com informações do O Liberal

