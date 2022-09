Famílias do Prosamim visitam Parque das Araras no Dia da Árvore em Manaus

Manaus (AM) – Famílias cadastradas pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), das comunidades da Sharp e Manaus 2000, participaram na tarde desta quarta-feira (21), de uma programação realizada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), em alusão ao Dia da Árvore (21 de Setembro). Órgão do Governo do Amazonas, a UGPE coordena as ações do Prosamin+.

A programação, que contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), foi realizada no Parque das Araras, localizado entre as avenidas Leonardo Malcher e Tarumã, no bairro da Praça 14.

A atividade reuniu crianças e familiares numa programação especial, com plantio de mudas de árvores, caminhada guiada em uma trilha verde, brincadeira de tabuleiro ecológico, distribuição de flyers e lanche.

A subcoordenadora Social da UGPE, Viviane Dutra, afirmou que a intenção da programação no Dia da Árvore é marcar o início do trabalho de educação ambiental com as famílias assistidas pelo novo Prosamin+, demonstrando a importância da preservação da natureza e de espaços arborizados.

É uma experiência, segundo ela, que aponta os novos caminhos a serem oferecidos com o programa, para famílias que hoje residem em ambientes onde não existem áreas verdes e pouco espaço para o lazer.

“A ideia é trazer essas famílias que estão vivenciando o início do Prosamin+ para conhecer uma obra já concluída, onde vão poder vivenciar um produto do programa que contemplou a preservação de árvores centenárias e paisagismo, oferecendo também educação ambiental”, afirmou.

O subcoordenador Ambiental da UGPE, engenheiro florestal Otacílio Cardoso Junior, afirmou que o Parque das Araras é o símbolo maior do programa, pois conseguiu conciliar a requalificação urbanística e a questão da preservação das árvores que existiam no local.

“Na visita, as crianças puderam observar com muita propriedade a importância da preservação e o valor das árvores para a nossa cidade” frisou o subcoordenador.

“É um incentivo para as crianças aprenderem a cuidar do meio ambiente e esse local é muito bonito. Espero que a comunidade da Sharp fique assim também”, disse Valdilene Cavalcante, beneficiária do Prosamin+.

O diretor de arborização da Semmas, Davison Braga, destacou que ações como essas ajudam a melhorar também o índice de arborização urbana da cidade.

“Toda ação de arborização urbana e de plantio de mudas na cidade é de extrema importância para a gente melhorar a nossa qualidade ambiental e a qualidade de vida da população como um todo”.

