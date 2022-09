Amazonas fatura ouro e bronze no wrestling, em Brasília

Manaus (AM) – Mais duas medalhas para o Amazonas nesta quarta-feira (21/09), nos Jogos Universitários Brasileiros 2022 (JUBs). Desta vez, a conquista foi dos atletas de wrestling, no estilo greco-romano, Eduardo Trovão, que garantiu o ouro na competição, e Matheus Martins, que vai levar o bronze para casa.

Estreando nos JUBs, Eduardo Trovão, de 18 anos, faturou o mais alto lugar do pódio na categoria 87 kg. Para ele, a vitória é consequência dos treinamentos. “É minha primeira participação no JUBs e estou muito feliz. Me preparei muito e saí satisfeito com o resultado”, afirmou.

Estudante do 2° período de Direito da Universidade Nilton Lins, o atleta fez quatro lutas, contra os estados do Espírito Santo, Ceará e Sergipe, até chegar à final, onde mostrou todo o seu potencial e venceu o oponente da Paraíba. Na próxima sexta-feira (23/07), o atleta irá competir no estilo livre.

Outro estreante que também garantiu seu lugar no pódio foi o estudante do 3° período de Educação Física da Universidade Nilton Lins, Matheus Martins, 21, que conquistou o bronze na categoria 67kg.

O lutador disputou contra os estados do Acre, São Paulo e Paraíba, para então vencer o oponente de Rondônia na disputa do bronze. “Estou muito feliz em poder representar meu estado e minha universidade. O esporte mudou minha vida e poder contribuir de forma positiva com a delegação é muito importante”, ressaltou o medalhista.

Outros resultados

Dobradinha de vitórias para o voleibol da Universidade Nilton Lins. No masculino, o time amazonense venceu a equipe do Amapá por 3 sets a 0, com parciais de 25×17, 29×27 e 25×17. Já no feminino, vitória por 3 sets a 0 contra o Maranhão, com parciais de 25×21, 25×11 e 25×17.

O handebol masculino da Universidade Nilton Lins não contou conversa e atropelou o time da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por 47 a 17. Já o handebol feminino da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) acabou tropeçando e perdeu da equipe de Alagoas por 22 a 39.

No karatê, o atleta Victor Hugo Moraes, da Faculdade Estácio, conquistou a 5ª colocação na categoria -75kg, estilo kata. Na quinta-feira (22/09), o carateca compete no estilo kumite.

Revés para a atleta do tênis de mesa, Letícia Sousa, por 3 a 1, contra a representante da casa. E apesar de competirem em disputas acirradas, os atletas de badminton Reinan Santiago e José Lucas, acabaram não vencendo os adversários de Pernambuco e Ceará, respectivamente.

O basquete masculino da Faculdade Estácio jogou com garra, mas acabou sendo superado pela equipe de Roraima por um placar de 70 a 73. Da mesma forma, o futsal masculino da Ufam acabou perdendo para o time do Acre, por 5 a 4.

De olho nos JUBs 2022

Os jogos e resultados dos atletas amazonenses podem ser acompanhados através do Instagram da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), no @faudamazonas.

As modalidades natação, vôlei, handebol e futsal serão transmitidas no YouTube da Confederação Brasileira Universitária de Desporto (CBDU).

