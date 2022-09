Parque Senador Jefferson Péres será revitalizado em Manaus

Manaus (AM) – Um dos cartões-postais da zona Sul de Manaus, o Parque Senador Jefferson Péres, localizado na avenida Sete de Setembro, será o nono espaço do Programa Ambiental e Social dos Igarapés de Manaus (Prosamin) a ser revitalizado na capital.

Desde a inauguração, em 2009, o parque não recebia um serviço de manutenção geral que vai desde a parte estrutural até a revitalização de monumentos artísticos presentes na área de 53 mil metros quadrados.

De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o investimento na reforma do parque contempla a recuperação das estruturas metálicas de aço, pintura, recuperação dos playgrounds, instalações elétricas e hidráulicas.

Os serviços de reforma iniciaram na última semana com previsão de término para o início de 2023.

O subcoordenador de engenharia da UGPE, João Benaion, explicou que o parque Jefferson Péres será o nono reformado desde 2019, incluindo o Parque Rio Negro, reinaugurado em outubro de 2021.

Atualmente os dois parques são administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e o restante foi entregue para a prefeitura de Manaus, responsável pela gestão e manutenção.

“Vamos ter um grande serviço de pintura do parque. Manutenção da parte elétrica, manutenção dos quiosques, das estruturas de obras de arte especiais que foram construídas na época da concepção do programa. Temos uma área de passeio, um grande pergolado de estrutura metálica, então temos várias disciplinas a serem executadas aqui dentro do parque”, disse o subcoordenador.

Ainda segundo João Benaion, a reforma do Jefferson Péres devolverá ao parque as características originais, melhorando o ambiente que é frequentado diariamente por mais de mil pessoas.

“Cerca de 1.500 pessoas todos os dias circulam nesse parque. Pessoas que vêm passear, fazer seus lanches, no final da tarde, fazer exercício, pois temos academia ao ar livre aqui. É extremamente necessário que seja recuperado e devolvido para a população de uma maneira que a gente consiga usufruir melhor desse parque. O governo foca nessa integração do lazer, da cultura com a população“.

Convênio

Em junho do ano passado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram um convênio no valor de R$ 10,2 milhões para a manutenção, conservação e gestão de parques e praças construídos Prosamin+ e repassados ao Município.

Os recursos do convênio foram destinados para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) que recebeu os parques, antes sob a gestão do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Os recursos repassados pelo Estado fazem parte do pacote de investimentos anunciado por Wilson Lima, em outubro do ano passado, quando foi assinado protocolo de intenções prevendo repasses de R$ 580 milhões do Governo do Amazonas para a Prefeitura de Manaus executar obras e serviços na capital.

