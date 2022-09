Edital Concurso-Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello tem prazo final prorrogado

Manaus (AM) – O concurso ‘Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello, Novos Talentos’ foi prorrogado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O prazo final de inscrição do Edital n° 005/2022 vai até o dia 30 de setembro, e é destinado a fomentar o desenvolvimento de artistas e profissionais da cultura.

O edital “Thiago de Mello, Novos Talentos”, que tem R$ 400 mil como valor total do fomento, vai contemplar até 88 projetos culturais, nos seguintes segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Podem participar do edital pessoa física ou pessoa jurídica, com trajetória emergente.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, comentou que o objetivo do Edital é estimular a produção, formação e difusão cultural. “Por meio dos incentivos disponibilizados pela nossa gestão, atualmente, temos grandes nomes consolidando carreiras no meio artístico-cultural e outros em ascensão no cenário nacional e internacional”, afirmou.

Para Oliveira, essa captação é importante porque permite, além da descoberta de novos talentos, aumentar o nível das produções. “Agora estamos focados em dar oportunidade e qualificar esses novos artistas que, há anos, esperam pela mão amiga do poder público. Esse edital é uma ferramenta de promoção, democratização e acesso aos bens culturais e, ainda, estímulo à criação artística”, concluiu.

Os interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

Premiações

No “Edital Thiago de Mello – Novos Talentos”, os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Esclarecimentos

Os proponentes devem acompanhar as divulgações das etapas relacionadas ao “Edital Concurso-Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello, Novos Talentos”, por meio do Diário Oficial do Município (DOM), pelo endereço eletrônico http://dom.manaus.am.gov.br, replicado no site http://manauscult.manaus.am.gov.br.

Para esclarecimentos de possíveis dúvidas, os inscritos podem ligar, em horário comercial, para (92) 98842-1111, ou enviar e-mail para [email protected]

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Exposição “Olhares de Tumbira” entra em cartaz no Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Circuito +Cultura promove apresentações neste sábado e domingo (24 e 25)

Marcos Apolo deixa Secretaria de Cultura do AM e Cândido Jeremias assume cargo