Fetos alteram expressão facial a partir de gosto dos alimentos, diz estudo

Durante a pesquisa, os fetos faziam "cara de riso" no útero quando suas mães consumiam cenoura, e "cara de choro" quando elas comiam couve

As preferências alimentares podem surgir antes mesmo do nascimento. Isso é o que indica o estudo publicado na revista Psychologial Science, que identificou que fetos mudam sua feição facial quando são expostos a certos alimentos.

Durante a pesquisa, os fetos faziam “cara de riso” no útero quando suas mães consumiam cenoura, e “cara de choro” quando elas comiam couve.

“Decidimos fazer este estudo para entender mais sobre as habilidades fetais de provar e sentir cheiros no útero”, disse Beyza Ustun, pesquisadora de pós-graduação no Laboratório de Pesquisa Fetal e Neonatal da Universidade de Durham, no Reino Unido, à CNN nesta quinta.

Embora alguns estudos tenham sugerido que os bebês podem provar e cheirar no útero usando resultados pós-parto, “nossa pesquisa é a primeira que mostra evidências diretas de reações fetais aos sabores no útero”, acrescentou Ustun.

As descobertas mostram que os fetos, nos últimos três meses de gravidez, são maduros o suficiente para distinguir diferentes sabores transferidos da dieta materna

O estudo analisou os fetos saudáveis de 100 mulheres com idades entre 18 e 40 anos que estavam entre 32 e 36 semanas de gravidez no nordeste da Inglaterra.

A partir disso, 35 mulheres foram colocadas em um grupo experimental que consumiu uma cápsula de couve orgânica, 35 foram colocadas em um grupo que tomou uma cápsula de cenoura e 30 foram colocadas em um grupo controle que não foi exposto a nenhum dos sabores.

Os participantes foram solicitados a não consumir nenhum alimento ou bebida com sabor uma hora antes de seus exames. As mães também não comeram ou beberam nada contendo cenoura ou couve no dia de seus exames para ter certeza de que não influenciaria os resultados.

Enquanto o sabor da cenoura pode ser descrito como “doce” pelos adultos, a couve foi escolhida porque transmite mais amargor aos bebês do que outros vegetais verdes, como espinafre, brócolis ou aspargo, de acordo com o estudo.

Após um período de espera de 20 minutos após o consumo, as mulheres foram submetidas a ultrassonografias 4D, que foram comparadas com imagens 2D dos fetos.

O puxão do canto dos lábios, sugestivo de sorriso ou risada, foi significativamente maior no grupo da cenoura em comparação com o grupo de couve e controle.

Enquanto movimentos como levantar o lábio superior, baixar o lábio inferior, pressionar os lábios e uma combinação desses – sugestivos de cara de choro – foram muito mais comuns no grupo da couve do que nos outros grupos.

“A essa altura, todos sabemos a importância da alimentação saudável para as crianças. Existem muitos vegetais saudáveis, infelizmente com sabor amargo, que geralmente não são atraentes para as crianças”, disse Ustun. Ela acrescentou que o estudo sugere que “podemos mudar suas preferências por esses alimentos antes mesmo de nascerem, manipulando” a dieta de uma mãe durante a gravidez.

“Sabemos que ter uma alimentação saudável durante a gravidez é fundamental para a saúde das crianças. E nossas evidências podem ser úteis para entender que o ajuste da dieta materna pode promover hábitos alimentares saudáveis para as crianças”, acrescentou.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Bebês são abandonados sem roupas no quintal de casa em Manaus

Bebês cardiopatas recebem alta após meses hospitalizados

Senado aprova jornada flexível para pais de crianças pequenas