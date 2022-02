Veja 5 sinais de que você está sofrendo de carência efetiva

Quase 85% dos brasileiros já demonstraram algum tipo de carência excessiva em relacionamentos

Dependência, sofrimento e até golpes são sinais desse tipo de doença mental.

A carência afetiva se caracteriza como uma dependência acima do normal que uma pessoa sente por outra. Normalmente, é demonstrada por uma das partes em uma relação, porém, às vezes, mesmo após uma separação, o sentimento de carência e solidão são cultivados e persistem por um longo tempo, o que pode ocasionar crises de ansiedade e depressão.

Cerca de 84% dos brasileiros já demonstraram algum nível de carência excessiva em um relacionamento, com 14,6% afirmando que este foi o principal motivo para terminarem na ocasião.

A pesquisa foi feita com pessoas de 18 a 55 anos, das cinco regiões do país, no começo do mês de fevereiro, apontaa a plataforma de atendimento online Fepo Psicólogos.

“Todos já vivenciaram a carência afetiva em algum grau em suas vidas, é aquela necessidade que temos em nos sentirmos amados e acolhidos. Mesmo as pessoas que podem ser consideradas frias e distantes pelos outros, também experimentam esse sentimento, mas é preciso permanecer atento para não se tornar algo prejudicial na vida”, explica Felipe Laccelva, psicólogo e CEO da Fepo Psicólogos.

Ainda de acordo com o levantamento, durante as sessões de terapia, cerca de 68% dos psicólogos afirmam que seus pacientes costumam trazer situações claras de carência afetiva.

5 sinais que uma pessoa está sofrendo de carência afetiva

O sentimento de carência acima do normal é capaz de afetar os relacionamentos de modo que a pessoa passe a fazer cobranças em excesso para receber carinho e provas de que é apreciada pelo outro, ou até mesmo amigos e familiares.

Felipe destaca cinco principais sinais de que um indivíduo exibe de estar sofrendo de carência afetiva, são eles:

1-Abrir mão de seus gostos e vontades por outra pessoa;

2-Desejo de agradar o outro a todo instante;

3-Medo constante de ficar sozinho (a);

4-Alta dependência;

5-Ciúmes elevado, que pode ser agressivo com o passar do tempo.

Além disso, o profissional ressalta que a pandemia ajudou a impulsionar os casos no Brasil, sendo um dos pontos que merecem atenção no pós-pandemia:

“O isolamento social e a dificuldade de encontrar as pessoas que gostamos levou a um aumento dos casos de carência afetiva e outras doenças mentais como a ansiedade. Muitos brasileiros ficaram muito tempo sem ver os pais, familiares e amigos, junto com o sentimento de preocupação constante que a pandemia trouxe”, comenta Felipe.

Quais riscos a pessoa que sofre de carência afetiva está sujeita?

Uma das principais consequências para carência afetiva é estar exposto (a) emocionalmente e vulnerável a indivíduos que podem fazer mal.

A pesquisa conduzida pela Fepo alerta para este cenário, com 52,9% dos entrevistados afirmando que já foram vítimas ou sofreram tentativas de golpes nos últimos anos, e o fato de não estarem com a sua saúde mental saudável foi determinante para isso ocorrer.