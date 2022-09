Lula fala sobre incentivo ao esporte e elogia filho gestor do RPE Parintins

Luis Cláudio, filho de Lula, participa da gestão de futebol do RPE Parintins, clube recém promovido para elite do futebol amazonense

São Paulo (SP) – O ex-presidente Lula (PT) reuniu-se com lideranças do setor esportivo, nesta terça-feira (27), em hotel de São Paulo. Na ocasião, o presidenciável discutiu melhorias que um eventual governo seu poderia trazer ao meio do esporte no Brasil. Em exemplo, ele citou a gestão de seu filho, Luis Cláudio, no time RPE Parintins, recém promovido a Série A do Campeonato Amazonense.

“O maior salário do time (RPE Parintins) é de 3 mil reais. Ele (Luis Cláudio) é um vencedor. Quando a gente fala de jogador de futebol, pensamos nos caras que estão na Seleção, que estão na Inglaterra, na Espanha, ganhando muito dinheiro ou num Palmeiras, São Paulo. Com muitos jogadores ganhando um salário mínimo, conseguiram chegar na Série A do Amazonas”, exaltou Lula.

De acordo com Lula, que foi o primeiro presidenciável a ter uma reunião para tratar exclusivamente sobre o Esporte, será preciso discutir com a sociedade, primeiro em âmbito municipal, as melhores políticas gerais para a área. E que quer ouvir dos “especialistas” o que deve ser feito. Tanto para as crianças, idosos e também atletas profissionais.

O candidato que aparece com 48% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26), salientou a necessidade do debate sobre a importância do esporte na sociedade.

“Faço aqui um apelo, precisamos de vocês que entendem de esporte para ajudar a gente a construir uma boa política de Esporte para o país, da infância à terceira idade, e que faça parte do dia a dia das nossas atividades. Serei o presidente mais comprometido com a pasta e podem me cobrar diariamente”, ressaltou.

A campanha de Lula relembrou que foi em seu governo que foram criados ou sancionados o Estatuto do Torcedor, Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, entre outros programas. Citaram também que foi no governo Dilma, que foram criados o Profut e a Universidade do Esporte.

Leia mais:

Ipec: Lula lidera com 48% das intenções de voto e Bolsonaro tem 31%

RPE Parintins estreia com goleada sobre o Tarumã na Série B do Amazonense

RPE Parintins FC fará peneira gratuita para atletas entre 17 e 25 anos em Rio Preto da Eva