Manaus aprova 2,4 milhões de metros em alvarás de construção na atual gestão

No Brasil, a construção civil gerou 35.156 novos postos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2022

Manaus (AM) – Em 20 meses de gestão David Almeida, a Prefeitura de Manaus aprovou mais de 2,4 milhões de metros quadrados em novos alvarás de construção, impactando na geração de mais de 30 mil empregos diretos e indiretos no “construbusiness” em Manaus, desde obras, serviços e até fornecimento de materiais e insumos, de janeiro a agosto de 2022.

Os dados do setor seguem parâmetros da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). No Brasil, a construção civil gerou 35.156 novos postos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2022.

No Amazonas, no período, foram feitas 1.371 admissões formais no setor e há um estoque de 23.988 empregos diretos.

“De acordo com a Cbic, a cada R$ 1 milhão de investimento, são gerados 7,64 empregos diretos. A construção movimenta os setores de serviço e comércio, com mais transporte, mais alimentação, mais contratação de mão de obra especializada e outros profissionais”, disse o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Os números da gestão David Almeida são reflexo da eficiência e de metas atingidas com alto impacto na geração de emprego e aumento da renda da população.

Dados consolidados

Foram exatos 2.414.866,99 metros quadrados em alvarás de construção emitidos de janeiro de 2021 a agosto de 2022. No acumulado de 2022, de janeiro a agosto, foram 822.881,08 metros quadrados.

Durante os 20 meses, o Implurb expediu 1.790 alvarás de construção, sendo que este ano, de janeiro a agosto, foram 596 documentos licenciados pela autarquia.

Conforme a Cbic, os bons números apresentados até aqui pela construção vão provocar uma nova revisão na estimativa do crescimento do setor em 2022.

Em outubro, a Cbic deverá revisar a sua projeção de alta para o PIB setorial, que deverá continuar a crescer bem mais do que a economia nacional, pelo segundo ano consecutivo.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Leia mais:

Prefeitura tem crescimento de 44% em área de alvarás de construção

Manaus supera 500% em área de licenciamento de alvarás de construção

Prefeitura atinge mais de 33 mil atendimentos em licenciamento e serviços urbanos em 2022