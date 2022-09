Semana do Idoso é encerrada no Parque do Mindu, após vasta programação

Manaus (AM) – Com o tema “Respeitar a pessoa idosa e a sua experiência de vida”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou o encerramento da Semana do Idoso, nesta sexta-feira, 30/9, no Parque Municipal do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

A programação iniciou na segunda-feira, 26, com a participação dos alunos do Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (Cemeapi) da secretaria, que tem parcerias com 22 instituições da sociedade civil e governamental, beneficiando um total de 370 alunos da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a coordenadora da Cemeapi da Semed, Joseane Silva, a programação reflete todo um trabalho realizado com os alunos, instituições parceiras, mas principalmente a valorização do idoso dentro da sociedade como um todo.

“Foi maravilhosa nossa semana, porque valoriza o respeito e a experiência da pessoa idosa inserida durante toda essa semana, desde a abertura até esse momento aqui com essa festa de valorização dos idosos. Desde já agradecemos a nossa secretária da Semed, professora Dulce Almeida, e ao nosso prefeito David Almeida, por oportunizar aos nossos idosos a continuarem seus estudos e o crescimento ainda na idade”, disse.

O aluno da 2ª fase do 1º segmento da EJA, João Pereira Cedro, 72, natural de Fortaleza (CE), ficou por mais de 30 anos sem estudar, disse que ficou satisfeito com a programação, pois ele é sanfoneiro e ainda participou do encerramento da programação.

“É muito bom, porque se não tivesse uma semana dessa, a gente ficaria desmotivado. Ficamos muito alegres, participamos das brincadeiras e gostei muito. Acho que todos deveriam pensar um pouco para participar, estudar que é muito bom, apesar da idade e nunca tem idade para estudar, mas sempre temos mais que aprender“, comentou.

Graduada em Nutrição e pós-graduada em Fitoterapia, Carolina Santos foi a palestrante do evento com o tema “Qualidade de vida através da alimentação para os idosos”.

Para ela, é fundamental para as pessoas com uma idade avançada ter cuidado com os hábitos alimentares no geral.

“Foi debatido a importância da alimentação e nutrição na qualidade de vida e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como por exemplo, diabetes e hipertensão. Tratamos também o tema da alimentação até de interação com outras pessoas, onde foi muito importante enfatizar, que a nutrição não diagnostica, mas previne e trata, por isso a importância da nutrição como ferramenta para prevenir as doenças e gerar mais longevidade e qualidade de vida”, frisou.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

