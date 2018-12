Músico de 29 anos morre em acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo

Acidente foi no domingo (16) | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - O músico Juan Martins Coelho, de 29 anos, morreu após capotar o veículo que dirigia na manhã deste domingo (16), no quilômetro 1.100 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h, próximo à reserva indígena Waimiri-Atroari, em Presidente Figueiredo (município distante 117 quilômetros de Manaus).

A picape conduzida pelo músico caiu em uma área de barranco, região considerada de difícil acesso pelas equipes de resgate, conforme a PRF Juan teve a cabeça esmagada por conta do acidente.

Os agentes rodoviários federais ajudaram no resgate do corpo que, posteriormente, foi entregue para uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo do músico chegou ao IML, Zona Norte da capital amazonense, por volta de 0h15. A causa da morte apontou traumatismo crânio encefálico.

Leia mais:

Ao levar idosa ao hospital, motorista capota carro e derruba poste

Motorista de carro avança sinal vermelho e mata motociclista em Manaus