Mais de 15 mil famílias no AM recebem doação de Chester este ano

Manaus - A Perdigão realiza pelo terceiro ano consecutivo ação que beneficia milhares de famílias em todo país. Cerca de 15 mil famílias no estado do Amazonas, recebem, até nesta segunda-feira (17), a doação do Chester® Perdigão nas entidades contempladas pelo programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (SESC), responsável pela distribuição das 250 mil unidades das doações em todo o Brasil.

A iniciativa, que pretende envolver 2.500 entidades em 14 Estados no país, tem uma dinâmica simples: a cada Chester® Perdigão comprado, outro será doado pela marca para uma família que precisa. No total, cerca de 2 milhões de pessoas serão beneficiadas, dado que cada ave serve em média até oito pessoas.

“A Perdigão está na mesa de todos os brasileiros há décadas e não há época melhor para ampliar essa presença do que o Natal. Em três edições da campanha, a Perdigão beneficiou cerca de 2 milhões de pessoas por ano ao inspirar o sentimento de generosidade, incluindo, os moradores do estado do Amazonas ”, afirma Luciana Bulau, gerente-executiva de marketing da Perdigão.

O Chester® Perdigão é sinônimo de categoria há décadas. A marca, uma exclusividade da Perdigão, também é líder de mercado entre os produtos do mesmo segmento. “A Perdigão é uma marca que está na mesa dos consumidores há mais de 80 anos. É uma marca de confiança, que entrega qualidade e sabor”, completa a executiva.

