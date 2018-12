Arthur Neto inspeciona obras no Manauara 2

Ao lado dos engenheiros responsáveis pela obra, o prefeito conheceu a estrutura dos apartamentos construídos em uma área de 52 mil metros quadrados | Foto: Divulgação





Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto realizou uma inspeção às obras das etapas A e B do Residencial Cidadão Manauara 2, na manhã desta segunda-feira (17). Localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o habitacional está com os serviços em plena execução. Ao todo, serão 1 mil unidades habitacionais, direcionadas às famílias de baixa renda, pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal.

“São dez meses de trabalho e as unidades já estão estruturadas, com caixa d’água pronta e um apartamento decorado para dar ideia de como vão ficar os outros. São 500 unidades na etapa A e outras 500 na etapa B do Cidadão Manauara 2, mas nosso programa habitacional se aproxima de 5 mil unidades. É um programa habitacional consistente que só faz avançar, dentro do que a gente pode fazer para oferecer casas populares para a nossa gente mais carente da cidade”, destacou o prefeito de Manaus.

Ao lado dos engenheiros responsáveis pela obra, o prefeito conheceu a estrutura dos apartamentos construídos em uma área de 52 mil metros quadrados, cada um com 42 metros quadrados, com sala, quarto, cozinha e banheiro social.

A obra tem investimento de R$ 41 milhões do governo federal e contrapartida de R$ 5,5 milhões da Prefeitura de Manaus, pelo valor do terreno.

Educação e Saúde

Em paralelo ao investimento em habitação, a Prefeitura de Manaus também se preocupa com necessidades dos moradores, sobretudo com a educação e saúde. Por isso, duas escolas e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) estão previstas para serem construídas na área da etapa B do residencial Manauara 2, atendendo moradores de conjuntos vizinhos também.

“Serão construídas duas escolas, uma de educação infantil e outra de ensino fundamental, além de uma Unidade Básica de Saúde. O terreno já está sendo preparado para receber essa obra e estamos trabalhando com muito afinco no sentido de promover políticas públicas e sociais que venham beneficiar a população de Manaus”, ressaltou o subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), José de Arimateia Viana.

Drenagem

Já no bairro Jorge Teixeira, na comunidade João Paulo, zona Leste, o prefeito Arthur Neto visitou as obras de drenagem profunda que vão conter a erosão na parte mais baixa da rua Carapanaúba, devolvendo aos moradores a tranquilidade durante as chuvas. A obra faz parte das ações emergenciais do Plano de Inverno.

“Há uma preocupação fundamental em darmos trafegabilidade, ou seja, darmos trânsito para as pessoas que querem ir e vir. Daqui a pouco, vai passar carro por aqui e daremos conforto para as pessoas que estão usando a pé esse trecho íngreme”, reforçou o prefeito.

Após o trabalho de drenagem profunda, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) vai iniciar os trabalhos de terraplanagem e, posteriormente, o de asfaltamento. “São 180 metros de tubulação para combater a erosão, que é o primeiro foco, dar sustentabilidade para essas casas. Agora, estamos fazendo a parte de caixa coletora, para depois entrar com o trabalho de terraplanagem e colocar a rua em uma inclinação acessível”, finalizou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

*Com informações da assessoria

