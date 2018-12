Vídeo: abrigo em Manaus promove ação para receber doações

No local, os idosos recebem atendimentos médicos e alguns deles precisam de remédios com valores altos, por isso toda ajuda é bem-vinda | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Estamos no mês do Natal e muitas pessoas aproveitam para ajudar entidades. Um abrigo de idosos no Bairro Santo Antonio Zona Oeste da capital, lançou uma campanha para arrecadar doações.

O abrigo São Vicente de Paula já existe há 38 anos e sobrevive de doações e das mensalidade dos idosos. No local vivem 27 deles e a maioria não tem família.

Nessa época natalina onde muitas pessoas aproveitam para ajudar o abrigo iniciou uma campanha. A ideia surgiu depois de fake news do bem e as pessoas começaram a procurar o abrigo para levar presentes.

O local precisa de reparo, a fiação elétrica deve ser trocada e a meta também é aumentar o espaço para receber mais idosos. Os idosos recebem atendimentos médicos e alguns deles precisam de remédios com valores altos, por isso toda ajuda é bem-vinda.

