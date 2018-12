Mudas frutíferas serão distribuídas nesta quarta, no Parque 10

Serão doadas 600 mudas no total | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - Será nesta quarta-feira (19), a 19ª edição do Projeto Pedágio Ambiental, da Prefeitura de Manaus, a partir das 9h. Será feita a distribuição de mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, na frente da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, entre as ruas 25 e do Comércio, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Serão doadas 600 mudas no total.

Desde agosto deste ano, quando teve início, o projeto já distribuiu 11,4 mil mudas à população, intensificando o serviço que tem por finalidade fomentar a arborização dos quintais urbanos e os jardins residenciais da cidade.

Serviço

O quê: Pedágio Ambiental no Parque 10 de Novembro

Quando: Nesta quarta-feira, 19/12, a partir das 9h

Onde: Em frente à Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, entre as ruas 25 e do Comércio, Parque 10 de Novembro

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) 3236-6684/98842-1243.

*Com informações da assessoria

