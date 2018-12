Vídeo: Usuários denunciam condições da rodoviária de Manacapuru

Aproximadamente 700 pessoas circulam diariamente na rodoviária, são 18 linhas por dia e quem usa o local reclama das condiçõe | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manacapuru - Usuários da rodoviária do município de Manacapuru denunciam a situação precária do local. Faltam condições de higiene e até um barco foi encontrado dentro do terminal de passageiros.

A estação rodoviária está abandonada, telhado quebrado, goteiras, lixo por toda parte e um banheiro em condições insuportáveis.

Aproximadamente 700 pessoas circulam diariamente na rodoviária, são 18 linhas por dia e quem usa o local reclama das condições.

