Incêndio de grandes proporções atinge casas no Educandos. Veja Vídeos

Manaus - Na noite desta segunda-feira (17), um incêndio de grandes proporções atingiu diversas casas de madeira, no Educandos, zona Sul de Manaus.

O Corpo de Bombeiros já se encontra no local com 6 viaturas e não há informações de quantas casas foram atingidas. O Samu foi acionado e também já está no lugar.

Segundo testemunhas, moradores estão resistentes em deixar as casas. Além disso, ao tentarem salvar seus pertences, estão se machucando. Duas pessoas com ferimentos leves foram socorridas pelo Samu.

O Manaustrans interditou temporariamente a Avenida Leopoldo Perez próximo da Bemol do Educandos.

Esse é o segundo incêndio em menos de dois na zona Sul. O primeiro foi registrado no domingo (16), no bairro Petrópolis.

