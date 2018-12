Saiba os locais de doação para as vítimas do incêndio no Educandos

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - Após o incêndio de grande proporção, que destruiu centenas de casas no Educando, Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (17), diversos grupos se mobilizam em prol das famílias desabrigadas que perderam tudo, muitas ficaram apenas com a roupa do corpo. Para ajudar os necessitados, o Ministério de Crianças Pentecostal (MCP), na rua Macurany, nº 257, próximo ao local do sinistro, está recebendo doações de alimentos, água e roupas.

Além do MCP, a Defesa Civil do Município também está recebendo doações para as vítimas e Prefeitura abre escolas para abrigar as vítimas de incêndio. Qualquer item básico de higiene pessoal, alimentos ou roupas podem ser entregues na Casa Militar, na avenida Padre Agostinho Cabalero Martin, nº 770, bairro Compensa, Zona Oeste.

Todos os oito postos operacionais do CBMAM, com 12 viaturas e estimativa de aproximadamente 100 mil litros de água foram gastos no incêndio. O Balanço foi divulgado pela corporação durante a madrugada, mas o número pode ser maior.

A Importadora Luanjo, na rua Leopoldo Peres, nº 305, também no Educandos, está recebendo doação de alimentos, água e roupas.

A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Educandos também está recebendo doações e abrigando algumas famílias.

A Mir-Norte/Leste, da avenida Autaz Mirim, nº 10341, em frente à Casa Gurgel, também está recebendo alimentos, água e roupas.

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) recebe doações de roupas, calçados, alimentos, entre outros itens, na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.



O incêndio

Uma explosão de uma panela de pressão pode ter sido a causa do início do incêndio que destruiu aproximadamente 600 moradias na noite de ontem. A informação foi repassada à imprensa pelo coronel Amadeu Soares, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM): Incêndio de grandes proporções atinge casas no Educandos. Veja Vídeos.

Segundo ele, ventava muito na hora do acidente, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente por outras residências.

A Polícia Civil, por meio do delegado Divanilson Cavalcante, informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do sinistro. As investigações ficarão a cargo da equipe do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Além disso, conforme destacou a autoridade policial, o Instituto de Criminalística realizará perícia para identificar a real causa do incêndio.

Ontem, durante o acompanhamento da ocorrência, o secretário executivo da Defesa Civil, Hermógenes Rabelo, estimava que aproximadamente 600 moradias haviam sido destruídas. Para ele, o incêndio pode ser o maior do tipo urbano em Manaus.

Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), coronel Josemar Santos, o incêndio foi controlado por volta de 0h40 desta terça-feira (18). No entanto, conforme ressaltou Santos, as equipes permaneceram no local durante toda a noite realizando o rescaldo. "Foram mais de três horas de intenso combate às chamas", frisou.

Conforme destacou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), quatro pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde, durante as primeiras horas do incêndio.

Abrigo

A Prefeitura de Manaus cedeu duas escolas e um centro social para abrigar as vítimas do incêndio. Além disso, está prestando todo o apoio social e psicológico às famílias.

