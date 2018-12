UEA divulga pontos de coleta de doação para vítimas de incêndio

Todas as cinco unidades de Manaus estão recebendo doações | Foto: Divulgação

Manaus - Diante da tragédia ocorrida na noite desta segunda-feira (17) no bairro Educandos e como forma de somar esforços às iniciativas de solidariedade, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) mobilizou toda a comunidade acadêmica para que a partir desta terça-feira (18), todas as cinco unidades de Manaus, a Casa do Estudante e a Reitoria sejam pontos de coleta de doações para as vítimas do incêndio.

No caso da ajuda que será oferecida pela UEA, pede-se preferencialmente, que as doações sejam: água potável, alimentos para consumo imediato, lençóis e toalhas e itens de higiene pessoal.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, informou que parte das refeições que estão sendo feitas para os Restaurantes Universitários nesta terça-feira (18) serão doadas em marmitas para as vítimas. Sensibilizados, os servidores da reitoria também estão com uma ação interna de arrecadação de dinheiro para a compra de água mineral.

Em visita ao local onde estão os desabrigados foi identificada a necessidade de doação de água, alimentos de consumo imediato, lençóis e toalhas e itens de higiene pessoal. Confira o endereço das Unidades e faça a sua doação.

Contamos com sua ajuda!

Unidades da UEA em Manaus:

Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT) – Rua Leonardo Malcher, 1728 – Praça 14;

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) – Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha;

Escola Superior de Ciências Sociais (ESO) – Av. Castelo Branco, 504 – Cachoeirinha;

Escola Normal Superior (ESN) – Av. Djalma Batista, 2470 – Chapada;

Escola Superior de Tecnologia (EST) – Av. Darvy Vargas, 1200 – Parque Dez;

Casa do Estudante – Rua Quintino Bocaiuva, 791 – Centro.

*Com informações da assessoria

