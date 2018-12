Com apoio federal, Arthur define ações prioritárias após incêndio

A triagem de cadastro social deve terminar às 17h desta terça (18), segundo estimativa da Casa Militar | Foto: Divulgação/Assessoria

Manaus - Em divulgação oficial à imprensa sobre o balanço do apoio que o poder público está oferecendo às vítimas do incêndio no Educandos, Zona Sul de Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) apontou a Casa Militar como centro de doações aos desabrigados. O órgão fica localizado na avenida Padre Agostinho Caballero, Compensa, Zona Oeste.

Após reunião com diversos secretários de pastas para decidirem a efetivação do auxílio humanitário, uma das possibilidades estudadas é ceder parte do Residencial Manauara II – Etapa A, para os necessitados. O Governo Federal anunciou que vai liberar verbas para apoio às vítimas.

“Estive lá e senti na pele o que aqueles moradores viveram em uma noite de terror. Chego novamente à conclusão que vivemos em um País injusto, com poucas oportunidades aos que nasceram pobres. A solidariedade é essencial nessa hora e vamos fazer todo o possível. Tudo ao nosso alcance para tentar cobrir ao máximo essa tragédia", declarou o prefeito.

Um decreto de calamidade pública foi assinado para agilizar a compra de insumos destinados às famílias. O auxílio-aluguel durará seis meses para as pessoas que não têm alternativas de moradia, como em casas de parentes. A estimativa para o término da triagem de toda a população é até às 17h, de acordo com o titular da Casa Militar, Antônio Brandão, para ser enviada a primeira remessa de doações às famílias.

"Nesse momento duas escolas municipais e uma estadual estão servindo de abrigo temporário para as vítimas enquanto a Defesa Civil faz o levantamento pelo cadastro social dos desabrigados. Nesse montante, há muita gente que se aproveita para ganhar os benefícios sem nem mesmo morar no local e é preciso um registro criterioso", explicou.

Um decreto de calamidade pública foi assinado para acelerar a compra de insumos | Foto: Divulgação/Assessoria

Diversas empresas particulares, igrejas, organizações sociais e pessoas em geral se solidarizaram pelas redes sociais e enviaram colchões, alimentos, itens de higiene pessoal, dentre outros objetos. O Em Tempo preparou uma lista com locais que estão recebendo as doações para repassá-las aos necessitados.

Arthur ponderou que ainda precisará de incentivo estadual e federal para o próximo ano, em que as famílias estarão no período de reestruturação. Uma homenagem a todas as vítimas também será feita na programação natalina e de fim de ano, em honra aos sobreviventes.

Conta bancária

A Casa Militar ainda ressaltou que o principal item a se doar é garrafas de água. A presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko, encorajou os cidadãos a se sensibilizarem com a tragédia. "Montamos uma conta especial para repassar a ajuda de custo às famílias. Nessa hora, todas as barreiras entre pessoas são quebradas e a única preocupação é resgatar a dignidade perdida", se emocionou.

Interessados podem usar as seguintes informações: Razão Social: Fundo Social de Solidariedade, CNPJ: 28.042.447\0001-42, Banco do Brasil, Agência: 3563-7, Conta Corrente: 9.703-9.

Foi montado um posto ao lado da Igreja Batista Constantinópolis, na avenida Leopoldo Pérez, número 419, Educandos, Zona Sul, para identificação e orientação para emissão de documentos como certidão de nascimento e coleta de doações para donativos e roupas.

