Seduc realiza ação solidária para ajudar vítimas do incêndio em Manaus

Manaus - Em uma ação de solidariedade às famílias vítimas do incêndio de grandes proporções que atingiu pelo menos 600 casas no bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc), deu início, nesta terça-feira (18), à campanha “Educação Solidária”.

O objetivo da ação é arrecadar alimentos, roupas, colchões, brinquedos e produtos de higiene pessoal, que serão doados às famílias desabrigadas.

As doações podem ser feitas a partir desta terça-feira (18) até o dia 21 de dezembro, na sede da pasta, localizada na Avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, Japiim 2, Zona Sul, ou ainda na sede de cada Coordenadoria Distrital de Educação, unidades responsáveis pelas escolas estaduais de Manaus e também na Escola Estadual Estelita Tapajós, na Rua Manoel Urbano, s/n, Educandos.

As doações podem ser feitas das 8h às 17h. Na Escola Estelita Tapajós, a arrecadação será feita também à noite, até às 21h. Os endereços das Coordenadorias de Educação de Manaus podem ser consultados abaixo:

Coordenadoria Distrital de Educação 1: Avenida Joaquim Nabuco, nº 2274, Centro (esquina com Rua Japurá).

Coordenadoria Distrital de Educação 2: Rua do Cruzeiro, nº 4, Betânia.

Coordenadoria Distrital de Educação 3: Avenida Nilton Lins, nº 3295, Bloco I, Parque das Laranjeiras (Dentro da área da Faculdade Nilton Lins).

Coordenadoria Distrital de Educação 4: Avenida Brasil, nº 460, Santo Antônio.

Coordenadoria Distrital de Educação 5: Rua Pampulha, nº 199 Conjunto Vilar Câmara, Aleixo.

Coordenadoria Distrital de Educação 6: Avenida Max Teixeira, nº 1041, Cidade Nova.

Coordenadoria Distrital de Educação 7: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 30, Rio Piorini/ Terra Nova.

