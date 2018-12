Vídeo: PL pede aumento efetivo de segurança para ex-governadores

Manaus - Um efetivo policial superior ao existente em muitos municípios do interior poderá ficar à disposição de cinco ex-governadores se a Assembleia Legislativa aprovar, ainda nessa semana, um projeto de lei encaminhado pelo atual titular do cargo. Serão sete policiais militares e três civis cuidando da segurança deles.

O número de policiais nas ruas de Manaus pode diminuir. O quadro no interior do estado pode ficar ainda pior. O projeto de autoria do governo do estado tem causado um certo desconforto em alguns deputados da casa.

Se a matéria, que vai entrar em votação esta semana, for aprovada, o número de policiais militares e civis, para os ex-governadores, será maior que o efetivo de algumas cidades do interior.

Serafim Correa revela que Maués, no Baixo Amazonas, tem apenas seis policiais atualmente. O número é inferior ao que vai cuidar de um único ex-governador. Sendo que a população do município é de 60 mil habitantes.

Na 22ª Cicom, que atende a Zona Sul de Manaus, por exemplo, o número de policiais nem chega a cem homens. Cerca de 15 estão afastados por problemas de saúde ou cumprem funções administrativas.

O presidente da Aleam, deputado David Almeida, que será um dos cinco beneficiados com a nova Lei, acha válido o projeto. Dependendo do número de deputados presentes na casa esta semana, o projeto pode ser aprovado e já passa a valer.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

População poderá bancar dez assessores para ex-governadores

Deputado alerta para não cumprimento de empenhos feitos por Amazonino

Projetos de Lei para gestantes e idosos são aprovados na Aleam