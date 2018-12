Manauenses se unem em prol de vítimas do incêndio; saiba como doar

Manaus possui vários pontos de coleta | Foto: Nícolas Daniel Marreco.

Manaus - Muitos voluntários em Manaus estão se reunindo para doar alimentos, roupas e itens de necessidade urgente para as vítimas do incêndio no Educandos. Seguem alguns pontos de doações:

Alimentos de consumo imediato

Sopas e refeições prontas para consumo na hora deverão ser levadas diretamente para a igreja onde as famílias estão alocadas, conforme informação da assessoria da Prefeitura de Manaus. O endereço é avenida Leopoldo Péres, Educandos, na Igreja Batista Constantinópolis. Se não for perecível, as entregas devem ser feitas na Casa Militar, na avenida padre Agostinho Caballero Martin, nº 770, Compensa.

Alimentos não perecíveis e demais itens:

A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Manaus disponibilizou um posto de coleta em sua matriz, na avenida Sete de setembro, 1887, Centro, entre o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e o Parque Jefferson Peres. Podem ser doados roupas, calçados, alimentos, colchonetes e ventiladores. Qualquer informação pode ser obtida pelo número (92) 99102-2748.

A Associação Amazonense de Municípios (AAM) disponibilizou sua sede para servir como ponto de cólera para doação das prefeituras do interior que queiram ajudar com alimentos, roupas, calçados, água mineral, fraldas, remédios, utensílios domésticos, entre outros itens. A AAM está localizada na rua Elin Virtonen, 35, Conjunto Shangrilá II, Parque 10 de Novembro.

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também virou posto de coleta. Qualquer donativo pode ser deixado no local, na avenida Codajás, n° 1565, em Petrópolis. O Fundo Manaus Solidária, da Prefeitura de Manaus (PMM), também disponibiliza contas bancárias para transferências. Todo o dinheiro arrecadado será revertido às vítimas. Para doar, a Razão Social é “Fundo Social de Solidariedade”, de CNPJ: 28.042.447\0001-42, conta corrente 9.703-9, agência 3563- 7, no Banco do Brasil.

A Faculdade Uninassau Manaus está com um ponto de arrecadação em suas dependências na avenida Djalma Batista, 377, bairro Chapada. Eles estão recebendo doações de roupas, cobertores, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 98168-7775, (92) 98189-2109 ou (92) 98140-2790.

As unidades da UniNorte 1, 6 e 15, localizadas nas avenidas Joaquim Nabuco e Getúlio Vargas, funcionam como posto de coleta para arrecadação de água, alimentos, roupas, lençóis, produtos de higiene pessoal e ração para os animais.

Os animais feridos no incêndio podem ser levados ao Hospital Veterinário da UniNorte para receberem o devido atendimento. A unidade localiza-se na rua Jonathas Pedrosa, 1002, bairro Praça 14 de Janeiro, telefone 3212-5454.

Ainda era possível ver focos do incêndio hoje pela manhã | Foto: Josemar Antunes

Itens hospitalares também são importantes

Alguns alunos das turmas de medicina e enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e mais voluntários estão nos pontos de abrigo às vítimas fazendo atendimento. De acordo com uma das voluntárias, que preferiu não ser identificada, os sintomas por conta da fumaça devem aparecer em todos ainda hoje. Eles precisam de materiais hospitalares e remédios. Segue a lista:

- bisolvon para inalação

- soro fisiológico 0,9% 1l

- agulha 30 x 0,7

- glicose 50% frasco ou ampola

- aparelho de glicemia com lanceta e fita de insulina

- insulina NPH e Humana

- seringa de 1ml

- dipirona infantil gota

- Amoxicilina infantil

- Tylenol infantil

- máscara de inalação infantil

- álcool 70% em gel

- algodão

- paracetamol gota

- dipirona sódica infantil e adulto

- agulha 13 x 4,5

Esses itens hospitalares devem ser entregues no Ministério de Crianças Pentecostal (MCP), na rua Macurany, n° 257, também no bairro Educandos. Outros pontos de coletas também estão recebendo.

Empresários se mobilizam

As lojas Sapatinho de Luxo também estão recebendo doações para as vítimas. A sapataria teve sua primeira loja no bairro. “O Educandos faz parte de nossa história. Foi lá que nascemos e foi por conta desse bairro que nos tornamos o que somos hoje”, disse a franquia em uma rede social.

O supermercado Big Amigão estará levando às 16h um caminhão baú grande cheio de itens básicos como fraldas geriátricas e infantis, sabonetes e cremes dentais que são consumidos diariamente.

“A ideia hoje é a solidariedade. Nós fizemos um vídeo para impulsionarmos e atingirmos o maior número de pessoas possível para estimular a criatividade”, fala o diretor de marketing do Big Amigão, Francisco Lemos. Segundo ele, a rede optou por não ter um ponto de coleta específico por já existir vários espalhados pela cidade. “Para nós, é mais produtivo abrir as portas”, completa.

