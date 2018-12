DPE-AM presta atendimento às famílias vítimas do incêndio no Educandos

DPE | Foto: Divulgação

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está prestando atendimento às vítimas do incêndio ocorrido no Educandos na última segunda-feira (17). A instituição terá posto de coleta de doações para as famílias desabrigadas, em todas as unidades de atendimento.

A DPE-AM estará também em Atividade Itinerante no local do incêndio, nesta terça-feira (18), a partir das 14h30, para atender às vítimas com reemissão de documentos do registro civil, como registro de nascimento e carteira de identidade.

Já a Defensoria Pública de Direitos Humanos presta ainda atendimento aos desabrigados no local do incêndio para encaminhamento a serviços como o aluguel social.

