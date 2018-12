Manaus ainda registra novos casos suspeitos de sarampo

O último caso confirmado foi registrado no dia 19 | Foto: Reprodução

Manaus - Na última semana, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), registrou seis novos casos suspeitos de sarampo e que estão sob investigação da Vigilância Epidemiológica. O dado é do 41º Informe Epidemiológico de Monitoramento de Casos de Sarampo, divulgado pela Semsa nesta segunda-feira, 17/12. No 40º Informe, do último dia 10, o total de 12 casos estavam sob investigação.

No total, Manaus tem 18 casos da doença ainda em investigação, sendo que todos foram notificados desde o dia 5/11. O último caso confirmado foi registrado no dia 19, no Distrito de Saúde (Disa) Sul.

Dos 18 casos ainda em investigação, sete foram notificados no Disa Sul, seis no Disa Norte, quatro no Disa Leste e um no Disa Rural. “Mesmo com a redução no número de casos novos da doença a cada semana, a Semsa mantém de forma intensa o trabalho de monitoramento e vigilância de cada caso suspeito, evitando que haja um novo aumento no número de pessoas com sarampo”, informa a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, lembrando que o município poderá declarar o encerramento do surto após a ausência de confirmação de casos por um período de até 90 dias.

Dados

Desde o mês de fevereiro deste ano, Manaus registra 8.974 notificações de sarampo, abrangendo 7.729 casos confirmados, 1.227 descartados e 18 ainda em investigação (aguardando resultado laboratorial).

Em relação ao 40º Informe Epidemiológico, publicado no dia 10/12, houve uma redução no número de casos confirmados. “Essa redução é resultado de uma qualificação de dados realizada pela Vigilância Epidemiológica a partir da liberação de exames”, explica Marinélia.

Do total de 7.729 casos confirmados, 25,5% estão na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos (22,1%), menores de um ano (16,4%), de 30 a 49 anos (14,9%) e de 1 a 5 anos (11,2%).

A vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, é recomendada para a faixa etária de seis meses a 49 anos, e está disponível em 183 salas de vacina do município de Manaus. A lista com o endereço das Salas de Vacina pode ser acessada no site da Semsa (https://semsa2018.manaus.am.gov.br/).

