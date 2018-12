Faculdade Boas Novas promove campanha para ajudar vítimas do incêndio

Faculdade Boas Novas (FBN), localizada no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, está promovendo uma ação de solidariedade em prol das famílias vítimas do incêndio | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Boas Novas (FBN), localizada no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, está promovendo uma ação de solidariedade em prol das famílias vítimas do incêndio de grandes proporções que atingiu pelo menos 600 casas no bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com a assessoria, o objetivo da ação é arrecadar alimentos, roupas, colchões, fraldas e produtos de higiene pessoal, que serão doados às famílias desabrigadas.

As doações podem ser feitas na recepção da Faculdade Boas Novas, localizado na Avenida General Rodrigo Octávio, 1655, Japiim, das 8h às 20h.

O incêndio

Incêndio de grandes proporções que consumiu mais de 600 casas no bairro de Educandos, em Manaus | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO





A explosão de uma panela de pressão teria iniciado o incêndio que tomou cerca de 600 casas na noite desta segunda-feira (17), no bairro de Educandos, em Manaus, segundo o Corpo de Bombeiros. O vento estava muito forte e teria ajudado o fogo a se alastrar pelas construções de madeira. Em consequência do incêndio, centenas de pessoas estão desabrigadas, recebendo auxílio do governo e prefeitura. Instituições e população criaram vários grupos de apoio, nas redes sociais.

