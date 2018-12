Empresas entregam doações às vítimas de incêndio no Educandos

| Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - Duas das grandes empresas que atuam na Zona Sul de Manaus se uniram nesta terça-feira (18) para realizar uma ação de entregas de donativos às vítimas do incêndio do bairro Educandos. A iniciativa surgiu após funcionários da Importadora Luanjo perderem suas casas e pertences na tragédia da noite desta segunda (17).

O proprietário do estabelecimento, o empresário Eduardo Brandão, informou que sete funcionários da importadora moravam na comunidade atingida pelo incêndio. Após terem o conhecimento das condições dos trabalhadores, a direção e outros funcionários mobilizaram para fazer uma campanha de arrecadação, porém a iniciativa se propagou por toda a cidade e ganhou apoio de uma unidade da loja Bemol, localizada na avenida Leopoldo Peres.

“As duas lojas fecharam as portas e disponibilizaram todos os funcionários para fazer cadastro das vítimas e ajudar nas entregas de alimentos, produtos de higiene e roupas”, disse o empresário, que usou o prédio do empreendimento para acolher as doações.

