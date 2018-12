Rematrícula de alunos da rede municipal inicia nesta quarta-feira (19)

Segundo a gerente de matrícula da Semed, Darlene Liberato, a rematrícula é automática, mas é essencial a presença dos pais nas escolas para verificar alguma situação que pode ter ficado pendente durante o ano letivo | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quarta-feira (19), o período de rematrícula dos alunos da rede municipal de ensino, nas modalidades da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A rematrícula é automática pela unidade de ensino e segue até o dia 2 de janeiro de 2019.

A estimativa da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é de que sejam rematriculados 211,5 mil estudantes.

Desse número, um total de 25.638 mil alunos é para a educação infantil e 185.862 mil estudantes para ensino fundamental e EJA, devidamente direcionados nas 496 escolas da rede municipal de ensino de todas as zonas geográficas da cidade.

Segundo a gerente de matrícula da Semed, Darlene Liberato, a rematrícula é automática, mas é essencial a presença dos pais nas escolas para verificar alguma situação que pode ter ficado pendente durante o ano letivo.

“Normalmente, as escolas pedem a colaboração dos pais para esse momento, porque falta algum documento, a criança teve algum problema durante o ano inteiro, o pai não conseguiu ir à escola para rever a situação dos filhos. É importante que seja realizada a transição das crianças com perfeita harmonia e organização”, comentou.

Reordenamento

Logo após a rematrícula, começa o período de reordenamento, entre os dias 3 e 4 de janeiro. Isso ocorre quando o aluno é matriculado em uma escola que não possui continuidade de ensino, ou seja, quando sai da educação infantil para iniciar o ensino fundamental, por exemplo.

Neste procedimento, o estudante também é encaminhado automaticamente para uma unidade de ensino nas proximidades da escola anterior, que possua a modalidade de ensino em que estudará no ano letivo de 2019.

Confirmação do reordenamento

Para confirmação do reordenamento, o período será entre os dias 7 e 8 de janeiro. Nesse caso, os pais ou responsáveis, de posse dos documentos, precisam comparecer às unidades de ensino destinadas pelo sistema para confirmar a matrícula dos seus filhos.

Se este procedimento não for feito, a vaga é perdida, pois é como se não houvesse interesse para estudar no local e tivesse sido feita a matrícula em outra unidade. “É preciso da documentação do aluno na nova escola para confirmar a matrícula”, explicou Darlene Liberato.

Confira o calendário da matrícula 2019

Rematrícula – 19/12/2018 a 2/1/2019 – Escolas

Reordenamento – 3 e 4/1/2019 – Escolas

Confirmação/Reordenamento – 7 e 8/1/2019 – Escolas

Transferência – 9 a 13/1/2019 – Web/Escolas

Novos/Deficientes – 14 e 15/1/2019 – Web/Escolas

Novos alunos – 16 a 20/1/2019 – Web/Escolas

*Com informações da assessoria

