Sine Manaus terá postos de coleta de doações às vítimas do incêndio

Incêndio foi na última segunda-feira (17), na Zona Sul de Manaus | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - Os postos do Sine Manaus, da avenida Constantino Nery e Shopping Phelippe Daou, darão apoio à Prefeitura de Manaus, recebendo doações às vítimas do incêndio no bairro Educandos, Zona Sul, ocorrido na última segunda-feira (17).

A secretária da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Ananda Carvalho, informa que as pessoas interessadas em doar poderão procurar um dos dois postos do Sine Manaus, das 8h às 14h.

“Todas as doações serão reencaminhadas para a Casa Militar, que é o posto oficial da Prefeitura. Também iremos fazer um diagnóstico para ver quantas pessoas perderam carteira de trabalho e poderemos fazer alguma ação específica sobre isso”, explica Ananda.

Os postos do Sine Manaus ficam na avenida Constantino Nery, 1272, São Geraldo, zona Sul, próximo à Sorveteria Glacial; e Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona Leste, em frente ao Terminal 4 (T4).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mulher vítima de incêndio em Manaus continua internada em estado grave

Triagem aponta mais de 2 mil vítimas em incêndio no Educandos