Área incendiada no Educandos será revitalizada, garante Arthur Neto

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, garantiu, na manhã desta quinta-feira (20), que a área onde houve o incêndio que destruiu aproximadamente 600 casas no Educandos, Zona Sul de Manaus, será revitalizada pelo poder público municipal. Ele assegurou benefícios como auxílio-aluguel por seis meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. O anúncio foi durante visita à construção de um reservatório na Zona Norte de Manaus.

Arthur ressaltou que todas as 600 famílias desabrigadas após o incêndio estão sendo acompanhadas por programas sociais da Prefeitura de Manaus.

"O nosso projeto é alocar um número determinado dessas famílias cadastradas no residencial Manauara 2 - etapa B. Estamos ainda verificando quem será beneficiado com o auxílio-aluguel. O nosso dever é ajudar essas pessoas", explicou Arthur.

"Deixar que essas pessoas voltem para o perigo é concordar com o ocorrido. Não podemos aceitar, bem como não concordo com o surgimento de invasões. Não podemos aceitar vícios. Nós temos que dar rumo para a nossa cidade", argumentou o prefeito.

Arthur visitou na manhã de hoje as obras em andamento de um reservatório com capacidade para 7 mil metros cúbicos de água, que irá atender mais de 200 mil pessoas. A nova obra está sendo construída no bairro Cidade Nova 1, Zona Norte.

De acordo com ele, além da obra visitada, há outra em fase de construção no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. As duas obras serão entregues nos meses de fevereiro e março de 2019, garante ele.

"As obras irão beneficiar mais 200 mil pessoas. Nós estamos cuidando do esgotamento sanitário para cumprir a meta de 2030 com 80% de cobertura de esgoto em Manaus, além de acompanhamento do crescimento da cidade e garantindo ampliação do abastecimento de água para que não falte durante os sete dias da semana", declarou o prefeito.

"Nós temos o objetivo de dragar os igarapés e fazer esse trabalho simultaneamente, justamente para evitar que as águas da chuva transbordem e causem danos com alagamentos nas casas de moradores que estão à beira do igarapé. Já tiramos muito entulho de igarapés. Peço às pessoas que não joguem lixo", pontuou o prefeito Arthur Virgílio Neto.



O presidente da Águas de Manaus, Renato Médicis, disse que as obras com previsão para entrega no ano de 2019. Outros quatros semelhantes localizados no bairro Colônia Santo Antônio e Jorge Teixeira, respectivamente, Zona Norte e Leste ampliaram a rede de abastecimento de água. Ao todo, 180 reservatórios na cidade já estão sendo estudados pela Água de Manaus.

"Estamos trabalhando com a finalidade não só com abastecimento de água, mas também com ampliação da rede de esgoto e desbotamento sanitário" explicou.

Em continuidade a agenda, o prefeito Arthur Virgílio Neto visitou obras de dragagem do leito de um igarapé no bairro Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

