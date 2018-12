Corpo de Bombeiros do AM planeja ações para Revéillon em Manaus

orpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) | Foto: Divulgação

Manaus - O trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) durante a comemoração do réveillon 2019 em Manaus será principalmente preventivo, segundo informou o comandante geral da corporação, coronel QOBM Mauro Marcelo Lima Freire.

"Além do trabalho de atendimento diário via 193, será empenhado um efetivo extra, totalizando 120 bombeiros militares e 14 viaturas sendo, 10 de resgate e combate ao incêndio, duas lanchas e dois quadriciclo”, disse a autoridade militar.

De acordo com a programação de segurança estratégica, o comandante geral informa os locais em que os militares serão divididos.

“As equipes estarão estrategicamente distribuídas no complexo turístico e balneário da Ponta Negra, Orla do Amarelinho e Ponte Rio Negro (Jornalista Phelipe Daou), atuando também nas estradas de acesso aos municípios da Região Metropolitana, nos 12 postos da capital e 09 municípios do interior”, contou Mauro Freire.

Orientações

Mesmo com preparo dos bombeiros militares, o coronel Mauro Freire alerta a população quanto à ingestão de álcool e a atenção às crianças.

“Devido à aglomeração de pessoas é necessário ter o máximo de atenção aos menores, principalmente crianças para que não se percam dos seus responsáveis. Ensinar ou identinficar os pequenos com o endereço, nome completo do pai e da mãe e telefone para contato, é bem mais seguro também”, orientou o comandante geral.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festas: Viver Melhor e Santa Luzia comemoram aniversário neste sábado

Encomenda de ceia é opção para quem não quer ter trabalho no Natal