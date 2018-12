Prefeitura intensifica entrega de doações às vítimas de incêndio

Desde o dia do incêndio, a prefeitura atua no pronto-auxílio das vítimas, na identificação das famílias, atendimento médico, entre outros serviços sociais, como emissão de documentos | Foto: Divulgação

Manaus - Dando continuidade à entrega de donativos para as famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos, zona Sul, a Prefeitura de Manaus abriu nesta quinta-feira (20), um ponto de distribuição na Agência de Desenvolvimento Local (ADL/Cajual), localizada na 1º de Maio, Morro da Liberdade. O posto de distribuição é exclusivo para as famílias atingidas pelo incêndio que estão abrigadas em casas de parentes ou amigos.

Foram entregues cestas básicas, kit de higiene pessoal, água, leite, frango e roupas. Das 584 famílias identificadas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) – quase 1,9 mil pessoas – mais de 200 famílias foram atendidas até o final desta manhã.

Todas passaram por triagem de dados, entrevista e receberam pulseira de identificação para recebimento dos mantimentos. Elas foram transportadas por vans e micro-ônibus até o posto de doação e de volta às casas onde estão alojadas.

“Só tenho a agradecer ao prefeito e a toda Manaus, que está sensibilizada com a nossa situação. Quero agradecer por mim e pelas famílias que, assim como eu, perderam tudo. Que Deus abençoe a todos”, agradeceu a jovem Rebeca Kessia, de 22 anos, vítima do incêndio.

Para Merolina de Lima Barros, 47, o sentimento também é de gratidão, de acreditar em melhorias e de contar com o amor e a doação de todos.

“Ali era uma família só, mas hoje Manaus é Educandos. Sei que tudo vai mudar para melhor, pois a prefeitura está olhando por nós e graças ao prefeito e à sensibilidade do povo amazonense vamos ter a nossa Ceia de Natal”, disse emocionada.

Servidores de diversas secretarias e voluntários trabalham, dia e noite, na triagem dos donativos que chegam na central de arrecadação da campanha “#ManausSolidária”, montada na sede da Casa Militar, Compensa, zona Oeste, para que as cestas básicas, roupas, sapatos e outros itens de limpeza e higiene pessoal cheguem organizados para cada uma das famílias, conforme a necessidade de cada pessoa.

“A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, é que haja muita seriedade nesse trabalho, para que essas pessoas recebam toda assistência e cuidado que necessitam nesse momento. É uma grande união, uma verdadeira entrega dos servidores e dos voluntários, para receber as doações e assistir essas famílias que perderam tudo o que tinham”, ressaltou a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Monica Santaella.

Desde o dia do incêndio, a prefeitura atua no pronto-auxílio das vítimas, na identificação das famílias, atendimento médico, entre outros serviços sociais, como emissão de documentos.

Para mais informações sobre formas de ajudar e locais que precisam de doações é só entrar em contato com o número 0800 095 0421.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Área incendiada no Educandos será revitalizada, garante Arthur Neto

Família faz apelo para encontrar cachorro desaparecido em incêndio