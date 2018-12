Prefeitura recebe cem toneladas de alimentos para vítimas de incêndio

Manaus - A prefeitura de Manaus, recebeu, na tarde desta quinta-feira (20), cerca de cem toneladas de mantimentos para as famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. As doações foram repassadas por redes de supermercados da capital.

Entre os objetos entregues estão alimentos, bebidas, rações, fraudas, materiais de higiene pessoal, limpeza e outros. Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a solidariedade do povo de Manaus tem sido um exemplo.

"A atitude da população de Manaus é generosa. É algo que nos deixar mais apaixonados pela cidade. O povo daquela localidade agradece", disse.

Na ocasião, a primeira dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, falou sobre o motivo da instituição ser designada como central de distribuição dos alimentos.

"O Fundo Manaus Solidária está responsável pela coordenação da entrega desses mantimentos porque foi feito um cadastro das famílias no próprio dia do acontecimento. Então, essas doações serão entregues por meio desses dados", explicou.

As doações podem ser feitas na sede da Casa Militar, localizada na Avenida Padre Agostino Caballero Martin, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Outros pontos de entrega de doações

Para ajudar os necessitados, o Ministério de Crianças Pentecostal (MCP), na rua Macurany, nº 257, próximo ao local do sinistro, está recebendo doações de alimentos, água e roupas.

A Importadora Luanjo, na rua Leopoldo Peres, nº 305, também no Educandos, está recebendo doação de alimentos, água e roupas.

A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Educandos também está recebendo doações e abrigando algumas famílias.

A Mir-Norte/Leste, da avenida Autaz Mirim, nº 10341, em frente à Casa Gurgel, também está recebendo alimentos, água e roupas.

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) recebe doações de roupas, calçados, alimentos, entre outros itens, na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

Relembre como foi o incêndio

Na noite da última segunda-feira (17), o incêndio de grandes proporções atingiu diversas casas de madeira, no Educandos, Zona Sul de Manaus.

Uma explosão de uma panela de pressão pode ter sido a causa do início do incêndio que destruiu aproximadamente 600 moradias.

Segundo ele, ventava muito na hora do acidente, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente por outras residências.

