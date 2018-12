Aprenda a fazer o peru de Natal com farofa de castanhas e damasco

Peru de natal é um prato típico em final de ano | Foto: Priscila Rosas

Manaus - É impossível imaginar uma ceia de Natal sem seu personagem principal, não é? O peru de Natal é o prato que não pode faltar nessa época do ano. Herdado dos americanos, a cada ano a típica delícia é feita das mais variadas formas.



A chef de cozinha Josileide Barreto, que trabalha a três anos no restaurante Celeiro do Mocó, situado na avenida Maceió, n° 59ª, Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, conta que o segredo está na lavagem com limão.

“O segredo é deixar uns quinze minutos marinando para tirar o pitiú”, explica.

Ela tem ajuda de outro chef de cozinha, Joel Rodrigues, para fazer os principais pratos do restaurante. “Eu gosto muito de fazer o cozidão e a costela de boi com molho barbecue”, diz. Outros pratos que eles cozinham são estrogonofe, carne assada, tambaqui no tucupi, tambaqui na farofa e peito de frango grelhado.

Chefs ensinam a fazer o peru de natal | Foto: Priscila Rosas





Ela e o Joel foram influenciados a seguirem a gastronomia vendo familiares cozinharem em casa. “Eu não sabia nem o que era cozinhar. Fui aprendendo e gostando. Mas eu gosto mais dos pratos quentes”, fala a chef, carinhosamente apelidada de "dona Leda”.

Aprenda a fazer o peru com frutas recheado com farofa de castanha de caju e damasco

o peru é o protagonista da ceia | Foto: Priscila Rosas

Ingredientes:



- 1 cabeça de alho

- 1 colher de chá de pimenta do reino

- 1 colher de chá de cominho

- 2 colheres de sopa de vinho

- Verduras: cebola, pimenta de cheiro, pimentão, salsinha, cebolinha

- Enfeite (a vontade) – Pêra, maçã, kiwi, ameixa, abacaxi, castanha do Pará



Para a farofa de castanha do Pará e damasco:

- Bacon

-Alho poró

- cebola roxa

-ameixa

-uvas passas

- castanhas do pará

- damasco

Modo de preparo:

- Abra o peru e tire o saquinho (geralmente com os chamados miúdos). Lave-o com limão e deixe-o nesse suco por pelo menos 15 minutos



- Após, tire o excesso e lave

- Recheie com a farofa (que já deve estar pronta)

Recheio de farofa com castanha adiciona um sabor mais regional | Foto: Priscila Rosas

- Tempere com os demais ingredientes.



-Leve ao forno. Essa etapa é a mais demorada. Dependendo do tipo de forno, ele leva de 3 a 5 horas para assar. Ele estará bom quando o pino vermelho ‘saltar’.

- Após tirar do forno, recheie à vontade com as frutas e a farofa. Jogue as castanhas cortadas em cima do peru para dar um toque especial.

Encomendas

Gostou das dicas dos chef's? Você já pode fazer encomendas para a "ceia de Natal com gosto de comida de vó", que o restaurante prepara. O kit básico contendo peru, tender, creme de bacalhau, farofa rica, arroz colorido tem o valor de R$ 975 e serve até 15 pessoas. Os preços dos pacotes e locais para confraternização variam. Para maiores informações, basta ligar para 98100-0201 ou 3348-1713.

O Celeiro do Mocó também abre todos os dias para almoço de 11h30 até às 15h30 com um cardápio variado. Ele não irá abrir nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

