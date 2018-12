Para evitar greve, SMTU fiscalizará garagens de ônibus nesta sexta

Manaus - Após parte dos rodoviários de Manaus paralisar as linhas de ônibus na quinta-feira (20), a Superintendência Municipal de Transportes Urbano (SMTU) enviará fiscais do órgão, a partir das 4h30 da madrugada desta sexta-feira (21), para as garagens das empresas do transporte coletivo para evitar qualquer indício de greve na capital amazonense.

Milhares de manauaras foram impactados com a baixa demanda de coletivos nas ruas da cidade nesta quinta. Os rodoviários, que exigem o pagamento do 13º salário, começaram a parar às 16h.

Pelo menos seis terminais de bairros ficaram sem as linhas. São eles: Vila Marinho, Viver Melhor, Mauazinho, Via Norte, União da Vitória, Lago Azul e Cidadão 12. A informação foi repassada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) ao Em Tempo no fim da noite.

Ainda de acordo com o Sinetram, nesses lugares operam as empresas Via Verde, São Pedro, Açaí e Integração.

Paradas lotadas

Paradas completamente lotadas em avenidas de grande movimentação foram alguns dos reflexos da paralisação surpresa da categoria. A universitária Roberta Costa, de 24 anos, relatou que estava a mais de uma hora esperando pelo ônibus na Constantino Nery.

"Não sei o que está acontecendo, meu ônibus não demora tanto, mas agora tô desesperada. Preciso voltar para casa e como vou fazer isso?", disse a estudante.

