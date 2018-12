Cadeirante é atropelado por ônibus no Centro de Manaus

Homem de 56 anos foi atropelado no Centro de Manaus | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

Manaus - Um homem de 56 anos foi atropelado na rua Itamaracá, no Centro, Zona Sul de Manaus, por um ônibus do transporte coletivo de placas OAH-5779, por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (21).

Segundo um policial militar da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o homem atropelado é um cadeirante e também um "pedinte", que já atua no local a bastante tempo. Ainda de acordo com o PM, o homem teve apenas ferimentos leves.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) precisaram desviar o tráfego de veículos para a rua da Instalação. Segundo a assessoria, a dinâmica do acidente será estipulada pela perícia técnica da Polícia Civil.

Ainda de acordo com o Manaustrans, o motorista do coletivo ficou no local para prestar assistência e a vítima foi levada a um hospital da capital não informado pelos agentes.

