Mulher fica ferida após ônibus fechar carro na Coronel Teixeira

Manaus - Uma passageira de um veículo modelo Toyota Etios, de cor branca e placas não divulgadas, ficou ferida após o carro em que ela estava ser atingido por um ônibus da linha 010, de placas OAO- 3005, do transporte público de Manaus, na manhã desta sexta-feira (21).

O acidente foi na avenida Coronel Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus, próximo ao Ministério Público do Estado do Amazonas. O motorista do ônibus permaneceu dentro do veículo e não quis comentar o caso com a imprensa.

Conforme a reportagem apurou no local do acidente, familiares da motorista e da passageira do carro atingido relatam que a culpa foi do motorista do coletivo.

"Ela sinalizou para entrar no supermercado, quando o ônibus fez a curva em alta velocidade e atingiu o carro", disse um familiar da motorista, relatando que ela sente dores nas costas.

A outra mulher no veículo, uma passageira de 50 anos, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada a um hospital da cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estão no local. O trânsito no local está lento.

