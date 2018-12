Paralisação de rodoviários da Açaí continua durante à tarde em Manaus

Até o meio-dia, a operante na cidade de Manaus é de 975 veículos | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Ao longo da manhã desta sexta-feira (21), as duas empresas que paralisaram parte dos serviços de transporte de passageiros em Manaus começaram a operar com normalidade, mas a Açaí continua com apenas 17 carros nas ruas.



“Como medida paliativa, a empresa Rondônia está cobrindo algumas linhas da Açaí, na área do conjunto Viver Melhor”, informou a Prefeitura de Manaus, por meio de nota emitida pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Até o meio-dia, a operante na cidade de Manaus é de 975 veículos, considerada dentro da média, no período entre pico. O sistema de monitoramento da SMTU continuará acompanhando o sistema de transporte ao longo do dia, bem como fiscais permanecerão em ronda para verificar as saídas dos coletivos e pontos de aglomeração nas paradas.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) busca o diálogo com a categoria para solucionar a questão.

